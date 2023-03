Bochum (ots) -GLS Bank und GLS Crowd starten den Vertrieb einer Anleihe, die Journalist*innen in Osteuropa unabhängig von Staat und Oligarchen macht. Dabei setzen sie auf die Expertise von Pluralis.Redaktionen in Osteuropa erleben gerade eine Welle der "Medieneroberung". Das bedeutet: Regierungen und ihre Verbündeten kaufen sich in Medienhäuser ein und beeinflussen die redaktionelle Arbeit. Ausgebildete Menschen mit Haltung werden entlassen und durch Menschen ersetzt, die die politisch gewünschte Agenda unterstützen. Das gefährdet die kritische Berichterstattung und damit letztlich die schwachen demokratischen Strukturen in der Region.Dagegen kämpfen die Menschen bei Pluralis B.V.. Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden hat bereits 30 Millionen Euro in die Pressefreiheit investiert. Pluralis ist aus dem Media Development Investment Fund (MDIF) hervor gegangen.Wir als GLS Bank und GLS Crowd unterstützen diese Idee und vertreiben die erste Anleihe, die das Projekt unterstützt. Anleger*innen können ab 1000 Euro zeichnen und so Unterstützer*in der Idee werden. Die Investition in das Wertpapier ist jährlich verzinst und hat eine Laufzeit von zehn Jahren.Wie funktioniert das Projekt? Pluralis erwirbt mit dem Geld Anteile an erfolgreichen Medienunternehmen in Osteuropa, deren Unabhängigkeit gefährdet ist. Damit werden die Redaktionen finanziell stabilisiert und können weiterhin frei arbeiten. Ausgewählt werden nur Medien, deren redaktionelle Inhalte auf Fakten basieren. Die Expert*innen von Pluralis bieten neben der finanziellen Stütze auch Beratung an, wie sich die Journalist*innen der Kontrolle von autoritären Regierungen entziehen. Dabei greifen sie auf 25 Jahre Erfahrung zurück.Sie wollen Beispiele oder Interviewpartner der unabhängigen Medienhäuser in Osteuropa? Dann melden Sie sich bei Angelika Ivanov, presse@gls.deÜber die GLS BankDie GLS Bank ist die größte und erste sozial-ökologische Bank Deutschlands - seit 1974. Bei der Genossenschaftsbank gilt: Geld ist für die Menschen da. Sie finanziert nur sozial-ökologische Unternehmen und macht ihre Geschäfte umfassend transparent. Sie bietet alle Leistungen einer modernen Bank: Girokonten, nachhaltige Fonds, Vorsorge und vieles mehr.Über die GLS CrowdDie Plattform GLS Crowd wurde 2017 von der GLS Bank initiiert. Die GLS Crowdfunding GmbH (Betreiberin der Plattform GLS Crowd) ist ein gebundener Vermittler gemäß § 3 (2) WpIG der CONCEDUS GmbH aus Eckental bei Nürnberg. Bei beiden Unternehmen handelt es sich um von der GLS Bank unabhängige Gesellschaften und nicht um gruppenangehörige Unternehmen.Über Pluralis/MDIFPluralis wurde von MDIF gegründet. Der Media Development Investment Fund, kurz MDIF, agiert weltweit und ist eine gemeinnützige Organisation nach US-Recht. Pluralis B.V. wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den gleichen Zielen wie die MDIF folgt.*Nähere Informationen zum Finanzinstrument und Risikohinweise entnehmen Sie bitte der entsprechenden Projektseite gls.de/pluralis und den UnterlagenPressekontakt:Angelika IvanovM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340GLS BankChriststr. 944789 BochumOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/5475431