Spezialisiertes Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Technologie will mit Blick auf das robuste Wachstum neue Wege im Bereich Connectedness beschreiten

Prodapt, der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Anbieter in der Connectedness-Branche, hat die Berufung von Harsha Kumar zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Harsha Kumar löst Gründer und CEO Vedant Jhaver ab, der Chairman von Prodapt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005454/de/

Harsha Kumar, CEO, Prodapt (Photo: Business Wire)

Vedant Jhaver beglückwünschte Harsha zu seiner neuen Funktion mit den Worten: "Harsha war in all den Jahren eine große Stütze und Partner für mich. Seine Disziplin und sein Schwerpunkt auf Umsetzung waren für die Führungsposition von Prodapt in der Connectedness-Sparte von entscheidender Bedeutung. Harsha hat sich den Ruf einer dynamischen und passionierten Führungskraft mit einem Höchstmaß an Integrität und Disziplin mit Blick auf die Umsetzung unserer Strategie erworben. Prodapt wird mit Harsha an der Spitze weiterhin neue Wege gehen und die komplexen geschäftlichen Herausforderungen unserer Kunden lösen."

Harsha Kumar hat als President in den letzten sieben Jahren eine wichtige Rolle dabei gespielt, Wachstumsstrategien zu definieren, starke Ergebnisse durch intensive Kundenbeziehungen zu erzielen, praktische Bereiche zu skalieren, Führungstalente zu entwickeln und eine starke betriebliche Organisation für zukünftiges Wachstum aufzubauen.

Prodapt beabsichtigt, die Position als Branchenführer auszubauen und Harsha Kumar wird die Strategie leiten, das operative Geschäft überwachen und die Leistungen von Mitarbeitern und Lieferanten zu neuen Erfolgen führen.

Mit Blick auf die Berufung in die neue Position kommentierte Harsha Kumar: "Es ist mir eine Ehre, dass das Board von Prodapt mich als nächsten CEO von Prodapt ausgewählt hat. Wir haben bei Prodapt ein fantastisches Team und eine bewährte Strategie. Sehr gerne werde ich eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten und den Erfolg unseres Unternehmens, begleitet vom Board und von Vedant, beschleunigen. In den kommenden Jahren wird Prodapt der Standardpartner der Wahl in der Connectedness-Branche sein und die wechselseitigen Beziehungen zwischen Menschen, Unternehmen und Maschinen prägen."

Vor dem Wechsel zu Prodapt bekleidete Harsha Kumar mehrere Führungspositionen in der Technologiedienstleistungsbranche und hat mehrere Unternehmen, die zu großen Geschäftsbereichen angewachsen waren, erfolgreich entwickelt und skaliert. Überdies hatte er davor ein Softwareproduktunternehmen mitgegründet. Er verfügt über Abschlüsse des Indian Institute of Technology, Neu-Delhi, und der University of Maryland, College Park.

Prodapt bietet Kunden auf allen Ebenen des Connectedness-Sektors, darunter den größten Kommunikations-, Medien- und Technologieunternehmen der Welt, Dienstleistungen und Beratung im Technologiebereich. Mit über 6.000 Technologie- und Fachexperten in mehr als 30 Ländern ist das Unternehmen dabei, die Mitarbeiterzahl auf 5 Kontinenten rasch zu steigern.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Wissen über die transformativsten Technologien erlangt, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt ist ein zuverlässiger Partner für Unternehmen auf allen Ebenen des Connectedness-Umfelds. Wir entwickeln, konfigurieren und betreiben Lösungen für ihre Produkte, IT-Landschaft, Netzwerkinfrastruktur und geschäftlichen Abläufe und schaffen Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Unsere Kunden, die zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt zählen, verbinden inzwischen 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte. Prodapt arbeitet mit Meta, Google, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Windstream, Rogers, Telus, British Telecom, Amazon, Samsung, Microsoft, KPN, Virgin Media, der Deutschen Telekom und vielen anderen zusammen.

Als "Great Place To Work®"-zertifiziertes Unternehmen ist Prodapt Teil des 128 Jahre alten Mischkonzerns The Jhaver Group, der weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter an über 80 Standorten beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prodapt.com.

