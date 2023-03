Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für Kapitalmärkte, hat heute bekannt gegeben, dass die Toronto Stock Exchange (die "TSX") die Absichtserklärung des Unternehmens zur Erneuerung ihres Normal Course Issuer Bid ("NCIB"), das heißt den Rückkauf eigener Aktien durch das Unternehmen, angenommen hat.

Das Unternehmen ist im Rahmen des NCIB-Programms berechtigt, bis zu 2.134.343 seiner Stammaktien zum Zwecke der Einziehung zu erwerben, was zum 17. März 2023 10 des Streubesitzes entspricht. Zum 17. März 2023 hatte das Unternehmen 39.943.179 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien sowie einen Streubesitz von 21.343.430 Stammaktien. Die Käufe werden über die Strukturen der TSX und/oder alternative kanadische Handelssysteme oder über andere von der Ontario Securities Commission oder den Canadian Securities Administrators zugelassene Wege abgewickelt. Laut NCIB kann das Unternehmen zeitweise bis zu 3.112 Stammaktien pro Tag erwerben (dies entspricht 25 von 12.451 Stammaktien, dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen für die Stammaktien des Unternehmens während der letzten sechs Monate). Diese Regelung gilt vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, einschließlich Ausnahmen für Blockkäufe. Alle vom Unternehmen im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden annulliert. Die Käufe können am 31. März 2023 beginnen und bis zu dem Tag, an dem das Unternehmen die maximale Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB erworben hat, erfolgen. Alternativ endet der Kauf im Rahmen des NCIB spätestens am 30. März 2024.

Frühere Käufe im Rahmen eines NCIB während der letzten 12 Monate wurden vom Unternehmen auf dem offenen Markt über Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme zum Marktpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs getätigt. Die maximale Anzahl der zum Kauf beantragten und genehmigten Aktien betrug 2.519.889. Davon wurden insgesamt 379.400 Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 2,52 pro Aktie gekauft.

Das Unternehmen hat sich für die Einrichtung des NCIB entschieden, weil es der Auffassung ist, dass der Marktpreis der Stammaktien ihren Wert unter Umständen nicht adäquat widerspiegelt und dadurch eine höchst gewinnbringende Investitionsmöglichkeit und eine effektive Verwendung von Barmitteln zum Nutzen der Aktionäre geboten wird. Der NCIB könnte sowohl die Liquidität für verkaufswillige Aktionäre erhöhen als auch die Anteile der Aktionäre, die ihre Positionen halten möchten, stärken.

Die Käufe werden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der TSX getätigt und der vom Unternehmen für diese Stammaktien zu zahlende Preis ist der Marktpreis dieser Stammaktien zum Zeitpunkt des Erwerbs oder ein anderer von der TSX zugelassener Preis.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem NCIB-Programm einen automatischen Rückkaufplan mit dem von ihm beauftragten Broker abgeschlossen, um den Kauf von Stammaktien während bestimmter vorher festgelegter Sperrfristen vorbehaltlich bestimmter Parameter in Bezug auf Preis und Anzahl der Aktien zu ermöglichen. Außerhalb dieser vorbestimmten Sperrfristen werden die Aktien im Einklang mit den geltenden Gesetzen nach Ermessen der Geschäftsleitung zurückgekauft.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Plattform Capital Connect von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, mit Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, mit Engagement Analytics, mit einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten, mit Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse sowie mit Überwachungs- und ESG-Tools. Capital Connect ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digitale Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto. Das Unternehmen unterhält außerdem Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

Hinweis auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen lassen sich in der Regel an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "nahezu", "anvisieren" oder deren negativer Formulierungen und ähnlichen Begriffen erkennen. Einige der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über zukünftige Käufe von Stammaktien im Rahmen des NCIB-Programms des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen eine Vielzahl außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegt und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem diejenigen, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens offengelegt wurden. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, derartige zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen sowie zu Risiken und Unwägbarkeiten finden Sie in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, einschließlich des letzten jährlichen Informationsformulars und der Management's Discussion and Analysis. Diese Unterlagen können auch auf der Website des Unternehmens unter q4inc.com eingesehen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005060/de/

Contacts:

Investoren:

Edward Miller

Director, Investor Relations

(437) 291-1554

ir@q4inc.com



Medien:

Heather Noll

Corporate Communications Manager

media@q4inc.com