Sorrent, Italien, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Alles ist bereit für die zweite Ausgabe der Sorrento Roads by 1000 Miglia, der Veranstaltung, die von Freitag, dem 31. März, bis Sonntag, dem 2. April, den Roten Pfeil vom Golf von Sorrent zum Golf von Neapel führen wird, zu den gewaltigen Ausmaßen des Königspalastes von Caserta und zu den steilen Klippen der Amalfiküste, die zwischen ihren Zitrusbäumen einzigartige Schönheiten verbirgt, die durch die Farben des Meeres und der Berge noch mehr hervorgehoben werden.Es werden 35 Autos am Start sein, beginnend mit dem BMW 328 von 1938 bis hin zu verschiedenen Modellen von Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet und Ferrari. Es werden dreizehn italienische Crews antreten, aber angesichts der wachsenden Beliebtheit des Formats "Roads by 1000 Miglia" werden auch zahlreiche belgische, deutsche, niederländische, britische und schweizerische Fahrer und Beifahrer dabei sein.Am Freitag, dem 31. März, findet das Gleichmäßigkeitsrennen statt, bei dem sich die Teilnehmer bei einem Zeitfahren in vier Blöcken messen müssen: der erste am südöstlichen Ufer des Golfs von Neapel, der zweite vor der majestätischen Kulisse des Königspalastes von Caserta, was auch in die Wertung für die Trofeo Cento Anni dell'Aeronautica Militare eingeht, der dritte auf den Monti Lattari und der letzte in Priora auf dem Rückweg nach Sorrent. Die Passagekontrollen finden stattdessen in Maiori statt, wo die Ankunft an der Amalfiküste markiert wird, und in Sant'Agata dei Due Golfi mit Blick auf die Buchten von Neapel und Salerno.Der Samstag am 1. April beginnt mit der Ausstellung der Fahrzeuge auf der Piazza Veniero im Herzen der Altstadt von Sorrent: Die faszinierenden Lackierungen aus mehr als achtzig Jahren Automobilgeschichte werden dem Publikum präsentiert und die Publikumsjury ist aufgerufen, die beiden Favoriten zu wählen, einen historischen und einen modernen (nach 1980). Im Laufe des Vormittags werden die Teilnehmer mit lokalen gastronomischen und künstlerischen Köstlichkeiten verwöhnt und können eine Vorführung über die einheimische Kunst der Milchverarbeitung sowie einen Besuch im Museum Correale genießen.Mit der zweiten Ausgabe der Trofeo Città di Sorrento, einer Gleichmäßigkeitsprüfung auf die Hundertstelsekunde genau auf der Promenade des Corso Italia, findet die sportliche Aktivität der Veranstaltung ihren Abschluss: Der siegreichen Mannschaft wird die Teilnahme an der Coppa delle Alpi 2024 garantiert, ebenso wie dem Erstplatzierten der Gesamtwertung, der außerdem ein Paar limitierte Uhren von Chopard für die 1000 Miglia Sorrento Roads erhält.