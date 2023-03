BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition will die Nutzung von Strom durch See- und Binnenschiffe unterstützen, damit diese in Häfen weniger klimaschädliche Gase ausstoßen. In dem Beschlusspapier zum Koalitionsausschuss haben SPD, Grüne und FDP festgehalten, dass mit Bundeshilfen "weitere Landstromanlagen für Seeschiffe und Binnenschiffe insbesondere in den großen Seehäfen Hamburg und Bremen und am Rhein" gefördert werden sollen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte begrüßte die Ankündigung. "Gut so", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter.

Auch der Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) äußerte sich erfreut. Man begrüße die Fortsetzung der Landstromförderung von Bund und Ländern, die ansonsten 2023 ausgelaufen wäre. "Die Planung und Genehmigung von Landstromanlagen ist teilweise sehr zeitaufwändig, gerade wenn es um größere Anlagen für die Flusskreuzschifffahrt geht. Die kurze Laufzeit des bisherigen Programms war deshalb bisher ein Hindernis", erklärte BÖB-Geschäftsführer Marcel Lohbeck auf Anfrage.

Sogenannter Landstrom ist Strom, der aus Stromanschlüssen an Land zu festgemachten Wasserfahrzeugen fließt. Dies führt nach Angaben der Hamburger Hafenbehörde zu einer erheblichen Reduktion der Schiffsemissionen während der Liegezeit im Hafen. Wenn Schiffe ihren Strombedarf über eine Landstromanlage decken, können sie laut der Behörde ihre Dieselaggregate, die große Luftschadstoff- und Lärmemissionen verursachen, abschalten./shy/DP/ngu