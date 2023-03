Der S&P 500 konnte am heutigen Dienstag direkt mit einem Gap-up bei 4.000 Punkten in den Handel starten und im weiteren Kursverlauf den 200er-EMA bei 3.998 Punkten nachhaltig überwinden. Und damit ein weiteres Long-Signal generieren. Aktuell zeigt sich der S&P 500 im Bereich von 4.013 Punkten höher und nimmt Kurs auf den Widerstandsbereich um 4.060 Punkte. Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P 500 konnte am Vortag bis zum 200er-EMA bei etwa 4.000 ...

