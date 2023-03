Bitcoin Kurs: Anleger nehmen 30.000-Dollar-Marke ins Visier

Der Bitcoin Kurs klettert zur Wochenmitte wieder über die psychologische Marke von 28.000 Dollar. Neben der schwelenden Unsicherheit im Bankensektor dürften Krypto-Werte nicht zuletzt von der heutigen Erholung einiger Tech-Werte in den USA profitieren. Laut IG-Indikation kostet eine Bitcoin-Einheit damit fast vier Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Nun könnten Investoren die 30.000er-Hürde ansteuern. Sorge vor weiteren Bankenpleiten bleibt schwelend - Krypto-Werte könnten weiter profitieren Auch wenn die Sorge vor weiteren Bankenpleiten zuletzt nachgelassen hat, ist diese alles andere als vom Tisch. Die jüngste Übernahmeaktion der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) durch die First Citizens Bank hat seit Anfang der Woche die Gemüter in der Branche wieder etwas beruhigt. Von einer vollständig entspannten Lage kann jedoch nicht die Rede sein. Nach wie vor schwebt die Unsicherheit in Bezug auf weitere Pleiten in der Bankenbranche wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger.

Seit dem Kollaps der SVB vor wenigen Wochen haben Börsianer verstärkt Krypto-Werte angesteuert.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

