Die nordafrikanische Fachmesse für die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion feiert ihr 20-jähriges Bestehen!

Djazagro ist der wichtigste Marktplatz für die nordafrikanische landwirtschaftliche Lebensmittelindustrie. Sie bietet vier Tage lang ideale und strategisch wichtige Möglichkeiten für Gespräche, Begegnungen, Vorträge und Weiterbildung.

Als echte Inspirationsquelle bietet sie den Teilnehmern die Gelegenheit, neue Lieferanten kennenzulernen, einen exklusiven Einblick in die neuesten Innovationen des Sektors (Verfahren und Produkte) zu erhalten und sich über die neuesten Entwicklungen in Branchen-Ökosystem zu informieren.

Alle Bereiche der landwirtschaftlichen Lebensmittelindustrie sind vertreten von der Verarbeitung bis zur Verpackung und von der Hygiene bis zu den Nahrungsmittelprodukten.

Die Djazagro fand erstmals 2003 statt, und mit der Unterstützung und Treue ihrer Aussteller und Besucher feiert die Messe, die im Laufe der Jahre zu einer festen Größe geworden ist, heute ihr 20-jährigesBestehen. Es werden über 22.000 Besucher erwartet. Die Fachmesse zählt regelmäßig rund 650 Aussteller, von denen 75 aus dem Ausland stammen insgesamt sind 25 Länder vertreten. Für 2023 hat sich bereits eine ganze Reihe von Ausstellern angemeldet: IMA Spa (IT) BARRY CALLEBAUT (CH) BIRKAMIDON GmbH (DE) BUNGE LOODERS (MY) CLAUGER (FR) CONCEPT EMBALLAGE (DZ) GRANDE RAFFINERIE ORANAISE DU SUCRE (DZ) KAOUA FOOD (DZ) KHS GmbH (DE) KRONES (DE) LABOREF (DZ) LACTALIS (FR) und andere mehr.

Algerien, der führende Markt für landwirtschaftliche Lebensmittel des Maghreb

The Algerian agrifood market was valued at 14 billion dollars in 2022. Algerien ist mit einem Volumen von 1,7 Milliarden Dollar der größte Lebensmittelimporteur in Afrika. Die Lebensmittelindustrie ist der zweitgrößte Industriezweig des Landes und macht 40 des gesamten Inlandsumsatzes der Industrie aus (ohne Kohlenwasserstoffe)*.

* Quelle: Business France Französisch-algerische Handelskammern

Messe mit internationalem Renommé seit 20 Jahren

Eine Chance für Erneuerung und Innovation mit mehreren neuen Highlights. Für die diesjährige Jubiläumsmesse sind einige Überraschungen geplant!

Highlights der Messe

Djaz'Innov der Innovationswettbewerb, bei dem die besten von den Ausstellern präsentierten neuen Produkte oder Verfahren prämiert werden Ausrüstungen, Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren.

Agora des Experts: eine Gelegenheit, einen Blick in die Zukunft der Lebensmittelindustrie zu werfen. Ein Programm mit Vorträgen und Round-Table-Gesprächen von Fachleuten zu spezifischen und Expertenthemen (Qualität der Rohstoffe, Abfallverwertung, Anpassung der Lebensmittelindustrie an die Bedürfnisse der Verbraucher usw.).

La Boulangerie de Djazagro eine echte industrielle Bäckerei in Betrieb. Besucher können bei der Herstellung von Baguettes, Spezialbroten, Feinkostprodukten usw. zusehen, die zu 100 aus lokalen Zutaten bestehen (Mehl, Hefe, Schokolade usw.).

