Rochester schließt sich der Mission von "Women in Electronics" an, Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion und Gleichstellung der Geschlechter in der Elektronikindustrie und darüber hinaus zu fördern.

Rochester Electronics, LLC, die weltweit größte kontinuierliche Halbleiter-Bezugsquelle, freut sich, unser Sponsoring von "Women in Electronics" (WE) bekannt zu geben. WE ist eine öffentliche Wohltätigkeitsorganisation gemäß 501c3. Sie fördert das Wachstum und die Entwicklung von Führungskräften durch Mentoring, Networking, Veranstaltungen für Führungskräfte und Vordenker und Ressourcen, die zur Gleichstellung der Geschlechter führen sollen.

"Rochester Electronics wurde 1981 als Familienunternehmen gegründet und steht seit jeher zu seinem Leitbild und seiner Mission: Unterstützung für alle." Heute bewahren wir dieses Familiengefühl, indem wir unseren Mitarbeitenden ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln und einen Ort bieten, an dem sich alle wertgeschätzt, vertrauenswürdig und sicher fühlen und ihr authentisches Selbst sein können. Als globales Unternehmen sind Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit nicht verhandelbare Erwartungen und keine fernen Ziele. Wir müssen weiterhin nach neuen sinnvollen Maßnahmen suchen, um die breiteste Zielgruppe zu ermutigen, sich in unserer Branche zu engagieren. Ich fühle mich geehrt, Women in Electronics unterstützen zu dürfen. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, zuhören, lernen und uns für eine bessere Zukunft der Arbeit für alle einsetzen."

- Colin Strother, Executive Vice President von Rochester Electronics

"Women in Electronics" ist bestrebt, die Karrieremöglichkeiten der Mitglieder zu vereinen und zu verbessern. Die WE-Programme, -Ressourcen und -Veranstaltungen tragen dazu bei, Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion in der Elektronikindustrie durch Führungskompetenz und Bildung voranzubringen.

"Wir sind dankbar für die großzügige Unterstützung von Rochester Electronics und freuen uns auf die Partnerschaft für die gleiche Vision von Geschlechtergleichstellung, einer vereinten Branchengemeinschaft und einem Zugehörigkeitsgefühl, damit alle Talente gedeihen können."

Jackie Mattox, CEO von Women in Electronics

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist weltweit die größte kontinuierliche Halbleiterbezugsquelle zu 100 autorisiert von über 70 führenden Halbleiterherstellern.

Als Originalhersteller und lagerhaltender Vertreiber von Halbleitern hält Rochester über 15 Milliarden Produkte vorrätig, verteilt auf über 200.000 Artikelnummern, und bietet somit das weltweit größte Sortiment an EOL-Halbleitern und das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern.

Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester über 20.000 Produkte hergestellt. Mit einem Lagerbestand von mehr als 12 Milliarden Chips hat Rochester Kapazitäten für die Herstellung von mehr als 70.000 Produkten. Rochester bietet ein komplettes Angebot an Fertigungsdienstleistungen wie Design, Waferfabrikation, Assemblierung, Testen, Zuverlässigkeit und IP-Archivierung durch die Bereitstellung von Einzellösungen bis hin zur schlüsselfertigen Produktion, was eine kürzere Produkteinführungszeit bedeutet.

Rochester ist die Semiconductor-Lifecycle-Lösung. Kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt an Produkten, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen wie Rochester an.

Unser Direktvertrieb und unser Supportpersonal sind auf allen wichtigen Märkten präsent, und unser Netz regionaler und global autorisierter Vertriebspartner ist telefonisch oder über E-Commerce-Plattformen jederzeit und überall erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rocelec.de

Über Women in Electronics

Women in Electronics (WE) wurde 2017 von einer Gruppe von Branchenfachleuten gegründet. WE soll ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, in dem sich die Kolleginnen gemeinsam entwickeln und zusammenzuschließen, um die Ergebnisse der Geschlechtergleichstellung in der Elektronikbranche und verwandten Endverbrauchermärkten vorantreiben zu können. WE konzentriert sich auf vier organisatorische Ziele: Befähigen, Befürworten, Entwickeln und Anerkennen durch die Entwicklung von Führungskompetenzen, Mentoring, Networking, Veranstaltungen für Führungskräfte und Karriereressourcen. Women in Electronics wird von führenden Branchenorganisationen unterstützt und erreicht die Branchen-Gemeinschaft auf Veranstaltungen und in lokalen Gruppen in den USA und Europa, mit dem Ziel, eine breitere globale Gemeinschaft zu erreichen.

WE ist eine gemeinnützige Organisation gemäß 501c3 mit sozialem Einfluss, die offen ist für alle, die sich ihrer Mission anschließen möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter: womeninelectronics.com

Contacts:

Rochester Electronics, LLC

Director, Global Marketing: Tracey Corbitt

E-Mail: tcorbitt@rocelec.com



Women in Electronics

CEO/Gründer: Jackie Mattox

E-Mail: jackie@womeninelectronics.com