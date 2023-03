KnowBe4 veröffentlicht den Bericht "The Economic Impact of Cyber Attacks on Municipalities" und stellt fest, dass manche Sektoren aufgrund mangelnder Unterstützung Schwierigkeiten haben, sich gegen Cyberangriffe zur Wehr zu setzen

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Schulungen des Sicherheitsbewusstseins und Phishing-Simulationen, hat einen neuen Bericht mit dem Titel "The Economic Impact of Cyber Attacks on Municipalities" veröffentlicht, der die fortlaufenden Auswirkungen der Cyberkriminalität auf staatliche und lokale Behörden verdeutlicht.

Der Bericht von KnowBe4 informiert über die finanziellen Kosten, Reputationseffekte, das Vertrauen der Öffentlichkeit und weitere Auswirkungen, die Cyberangriffe auf Kommunen haben. Die Auswirkungen von Cyberangriffen sind in fünf Zielbereiche gegliedert: den durchschnittlichen finanziellen Verlust von staatlichen und lokalen Behörden, die Vorenthaltung von Dienstleistungen für Bürger aufgrund finanzieller Verluste, die Häufigkeit und Art von Angriffen und die Gefahr wiederkehrender Angriffe sowie die Herausforderung, die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen, um Angriffen vorzubeugen und dem Rückgang der wirtschaftlichen Investitionen in Kommunen entgegenzuwirken.

Darüber hinaus wird in den neuen Berichten aufgedeckt, dass weiterhin alle Branchenbereiche der Kommunen durch Ransomware bedrängt werden. BEC-Angriffe (Business Email Compromise) haben sich auch 2022 als eine der lukrativsten Formen von Cyberangriffen erwiesen, die in allen Sektoren Verluste in Milliardenhöhe verursachten und über alle Sektoren hinweg um 175 zunahmen, mit einem Sprung von 81 im Jahr 2022. Staatliche und lokale Behörden sind besonders anfällig für diese Angriffe, da die staatlichen Transparenzgesetze es Cyberkriminellen ermöglichen, ihren Angriff besser auf die Opfer auszurichten.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Viele kommunale Cybersicherheitsbudgets sind unterfinanziert oder überhaupt nicht vorhanden. Laut der National Association of State Chief Information Officers (NASCIO) machen die meisten Staatsbudgets für Cybersicherheit zwischen 0 und 3 ihres gesamten IT-Budgets aus. Darüber hinaus haben nur 18 Bundesstaaten eine Haushaltslinie für Cybersicherheit, und nur 16 der Bundesstaaten meldeten eine Budgeterhöhung von 10 oder mehr seit 2018.

Der 2022 IC3 Report zeigt, dass BEC-Angriffe im Jahr 2022 sektorübergreifend Verluste in Höhe von insgesamt 2.742.354.049 US-Dollar verursacht haben, ein Anstieg von 346 Millionen US-Dollar gegenüber 2021 und 875 Millionen gegenüber 2020.

Jeden Tag finden 1,7 Millionen Ransomware-Angriffe statt, was 19 Angriffen pro Sekunde entspricht. Cybersecurity Ventures prognostiziert, dass Ransomware seine Opfer bis 2031 jährlich 265 Milliarden US-Dollar kosten wird und alle 2 Sekunden ein Unternehmen, einen Verbraucher oder ein Gerät angreifen wird.

Ransomware-Angriffe auf staatliche und lokale Behörden dauern durchschnittlich 7,3 Tage. Allein die Ausfallzeit verursacht einen durchschnittlichen Verlust von 64.645 US-Dollar.

Neben staatlichen und lokalen Behörden sind auch Bildungseinrichtungen Hauptziele und Opfer von Cyberangriffen. Im Jahr 2022 waren fast doppelt so viele Universitäten und Hochschulen von Ransomware-Angriffen betroffen wie im Jahr 2021. Moody's das 2018 mit der Verfolgung in Schulbezirken begann, berichtet, dass die Häufigkeit, mit der Schulbezirke angegriffen werden, "exponentiell" angestiegen ist.

"Trotz der vielen Statistiken und Berichte, die die verheerenden Verluste durch Ransomware, geschäftliche E-Mail-Kompromittierung und andere Cyberangriffe detailliert beschreiben, sind viele Kommunen immer noch unzureichend auf diese Bedrohungen vorbereitet", sagte Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Unabhängig von Budget oder Größe besteht der beste Weg für alle Branchen, sich gegen die Bedrohung durch Cyberangriffe zu verteidigen, darin, das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter nach modernen Gesichtspunkten zu schulen und zu lernen, eine gesunde Skepsis sogar gegenüber Nachrichten von bekannten Kontakten zu entwickeln. Bevorzugte Ziele in der Verwaltung wie lokale und staatliche Behörden sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sind das Rückgrat des öffentlichen Dienstes und der Gesellschaft. Geschulte Mitarbeiter sind unerlässlich, um IT-Teams zu unterstützen, die Sicherheitskultur zu stärken und eine menschliche Firewall als letzte Verteidigungslinie zu schaffen, um alle Branchen zu schützen, insbesondere die kommunalen Sektoren, auf die wir uns täglich verlassen."

Zum Öffnen oder Herunterladen des Berichts "The Economic Impact of Cyber Attacks on Municipalities", besuchen Sie bitte https://www.knowbe4.com/hubfs/Economic-Impact-of-Cyber-Attacks-on-Municipalities.pdf.

Um das Ransomware Hostage Rescue Manual von KnowBe4 herunterzuladen, besuchen Sie https://info.knowbe4.com/ransomware-hostage-rescue-manual-0.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für das Training von Sicherheitsbewusstsein und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 56.000 Organisationen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde vom IT- und Datensicherheitsspezialisten Stu Sjouwerman gegründet und hilft Organisationen dabei, das menschliche Element der Sicherheit anzugehen, indem das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuartigen Ansatz für Bewusstseinsschulungen zum Thema Sicherheit geschärft wird. Kevin Mitnick, ein international anerkannter Cybersicherheitsspezialist und Chief Hacking Officer von KnowBe4, unterstützte die Gestaltung der KnowBe4-Schulung auf Grundlage seiner gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken. Zehntausende von Organisationen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endbenutzer als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005254/de/

Contacts:

Kathy Wattman

Public Relations

PR@KnowBe4.com

(727) 474-9950