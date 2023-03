Zusammenarbeit zur gemeinsamen Bereitstellung der Liefermanagement-Plattform von FarEye für Einzelhändler, Marken und Hersteller in Europa

FarEye hat heute eine strategische Partnerschaft mit Syscons bekannt gegeben, um Einzelhändlern, Modemarken und Herstellern in Europa ein optimiertes End-to-End-Erlebnis bei der Lieferung auf der letzten Meile vor und nach dem Kauf zu bieten. Die Liefermanagement-Plattform von FarEye wird Teil der von Syscons unterstützten und implementierten Lieferketten- und Omnichannel-Lösungen. Ziel ist es, die Implementierungen der Kunden zu vereinfachen und zu beschleunigen, was zu einer schnelleren Markteinführung und einem höheren Wert ihrer Investitionen führt. FarEye wird eng mit Syscons zusammenarbeiten, insbesondere mit Kunden in Südeuropa, um deren Last-Mile-Lösungen zu implementieren.

FarEye wird mit den beiden Geschäftsbereichen der Syscons Group Syscons Interactive und Syscons Industries zusammenarbeiten, die Modemarken und Einzelhändler bei der digitalen Transformation und Hersteller bei der Transformation zum Direktvertrieb unterstützen. Gemeinsam werden die Unternehmen eine überlegene Last-Mile-Technologieplattform mit dem Omnichannel-Portfolio von Syscons für eine komplette End-to-End-Commerce-Lösung anbieten. Diese Partnerschaft kombiniert zudem die SAP-Expertise von Syscons mit den SAP-zertifizierten Last-Mile- und Paket-Transparenzfähigkeiten von FarEye, um die Lücke zwischen der Strategie und der Ausführung des komplexen Übergangs von der Bedienung der Unternehmen zur Bedienung der Verbraucher zu schließen.

"Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Implementierung einer Last-Mile-Plattform in ihren Technologiepark ist die schiere Komplexität und das Volumen der zu integrierenden Technologien von WMS über OMS bis hin zu ERP", so Suryansh Jalan, Präsident, FarEye. "Die Kombination unserer Last-Mile-Plattform mit der Kompetenz von Syscons bei der Bereitstellung großer Omnichannel-Lösungen löst diese Herausforderung und führt zu einer schnelleren Bereitstellung und einem Mehrwert für Unternehmen, die das Erlebnis der Lieferung von der Bestellung bis zur Haustür in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln wollen."

Die Produkte von FarEye sind auf die Schlüsselbereiche der letzten Meile der Zustellung ausgerichtet: Versand, Verfolgung, Route, Ausführung und Erfahrung. Auf der Grundlage der Liefermanagement-Plattform von FarEye stellt FarEye sicher, dass die Lieferungen pünktlich und präzise erfolgen von der Bestellung bis zur Haustür. Unternehmen vertrauen auf FarEye, um die operative Effizienz auf der letzten Meile zu steigern und die Markentreue durch erfolgreiche Liefererfahrungen zu stärken.

"Wir teilen eine gemeinsame Vision mit FarEye, um ein hervorragendes Kundenerlebnis zu gewährleisten. Die Kombination unserer Technologien und unseres Know-hows stärkt unsere gemeinsame Fähigkeit, Marken und Einzelhändler bei der Entwicklung effizienter, erfolgreicher Handelsstrategien zu unterstützen, die den Umsatz steigern und die Kosten senken", so Fabio Arrigoni Partner,Syscons Interactive.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Strategien für die Auslieferung auf der letzten Meile voranzutreiben", sagte Pierpaolo Russo, Managing Director, Syscons Industries.

Über die Syscons Group

Syscons ist ein einzigartiges Beratungsatelier mit globalen Boutiquen, die sich auf Digital Advisory, Systems Integration und Digital Enterprise Services spezialisiert haben. Der flexible Ansatz der Gruppe, gepaart mit der Begeisterung für Technologie, macht Syscons zum idealen Partner für den Aufbau intelligenter Prozesse, die die Abläufe der Kunden in den Bereichen industrielle Fertigung, Automotive, Konsumgüter, Chemie, Life Sciences, Mode und Einzelhandel verbessern.

Über FarEye

Die Delivery-Management-Plattform von FarEye macht Zustellungen zu einem Wettbewerbsvorteil. Einzelhandels-, E-Commerce- und Drittanbieter-Logistikunternehmen setzen auf die einzigartige Kombination aus Koordinierung, Transparenz in Echtzeit und Markenerlebnissen für Kunden, um die komplexe Lieferlogistik auf der letzten Meile zu vereinfachen. Mit der Plattform von FarEye können Unternehmen die Kundenbindung und -zufriedenheit erhöhen, Kosten senken und die betriebliche Effizienz verbessern. FarEye bedient über 150 Kunden in 30 Ländern und betreibt weltweit fünf Niederlassungen. FarEye, die erste Wahl für die letzte Meile.

