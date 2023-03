Signifier Medical Technologies LLC ("Signifier" oder das "Unternehmen"), ein in Boston ansässiges Medizintechnikunternehmen, gibt bekannt, dass eXciteOSA, die einzige von der FDA zugelassene Tagestherapie für schlafbezogene Atmungsstörungen, seit der Einführung im Jahr 2021 über 10.000 Patienten behandelt hat. Zu diesem Meilenstein gratulierte Nasdaq Signifier Medical auf dem Nasdaq Tower im Herzen des Times Square, New York.

Akhil Tripathi, Mitbegründer und CEO von Signifier, sagte: "Es ist ein stolzer Moment, zu wissen, dass unsere Therapie das Leben so vieler Patienten positiv beeinflusst hat. Es war eine großartige Teamleistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ärzte, Vertriebspartner und vor allem unserer Patienten." Signifier Medical vereinfacht mit eXciteOSA den komplexen Standard der Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe, indem es die Ursache an der Wurzel packt und die Patienten in die Lage versetzt, ihre nächtliche Atmung auf natürliche Weise wiederherzustellen mit einer neuartigen 20-minütigen Therapie am Tag.

Frühere Studien haben gezeigt, dass eXciteOSA mit einer Verringerung sowohl des objektiv gemessenen als auch des vom Bettpartner berichteten Schnarchens einhergeht, zusammen mit einer signifikanten Verbesserung des Schweregrads der Erkrankung, gemessen mit der Epworth Sleepiness Scale und dem Pittsburgh Sleep Quality Index.1-3 Teilnehmer an klinischen Studien erlebten insgesamt eine signifikante Verringerung ihres AHI.3

"eXciteOSA ist eine neue und neuartige Behandlung am Tag für Schlafapnoe. Der Aufwand für die Nutzung beträgt nur 20 Minuten. Es gibt immer mehr Belege für die positive Wirkung von eXciteOSA in Bezug auf die Verbesserung des Schweregrads der Erkrankung und der Tagesschläfrigkeit. Die Patienten verfügen jetzt über eine alternative Methode, die einfach zu nutzen ist und gut angenommen wird", sagte Dr. Naresh M. Punjabi, Ph.D. Chief, Division of Pulmonary, Critical Care, and Sleep Medicine an der University of Miami.

eXciteOSA ist ein intelligentes, kabelloses Gerät, das täglich 20 Minuten lang genutzt wird, gepaart mit einer intuitiven App und einem speziellen Schlafberater für persönliches Coaching und Unterstützung. Joel Hanlon, Manager of Patient Experience, sagte: "Wir sind begeistert, wie gut die Patienten auf die Therapie ansprechen, und wir sind hier, um sie bei jedem Schritt auf ihrem Weg durch die Therapie zu unterstützen."

Der aktuelle Standard für die Behandlung von OSA, d.h. der positive Atemwegsdruck (PAP), hat lange Zeit mit einer geringen Therapietreue und einer geringen Zufriedenheit der Patienten zu kämpfen gehabt. Eine neue Studie zeigt, dass die eXciteOSA-Therapie in der Praxis zu mehr als 80 eingehalten wird, was in diesem Bereich außergewöhnlich ist.

Eine effektive Behandlung von OSA, die zu besserem Schlaf führt, erschließt jedem von uns das Potenzial, mehr von dem zu tun, was wir im Leben lieben. Wir haben diesen Monat März eine gute Erinnerung daran, denn er ist der Monat des Schlafes (Sleep Awareness Month). Es ist ein guter Zeitpunkt, um etwas über den gesunden Schlaf zu lernen und eine Diagnose und Behandlung für schlafbezogene Erkrankungen zu finden. Signifier Medical möchte einen Teil dazu beitragen, den Standard für die Behandlung von Schlafapnoe zu verändern, um den Millionen von Menschen zu helfen, die unter dieser Erkrankung leiden.

Über Signifier Medical Technologies

Signifier ist ein Pionier bei der Bekämpfung der Ursachen für schlafbezogene Atmungsstörungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer und nicht-invasiver Lösungen, die Menschen dabei helfen, die ganze Nacht normal und natürlich zu atmen ohne dass sie ein tragbares medizinisches Gerät oder ein chirurgisches Implantat nutzen müssen. Das 2015 gegründete Unternehmen Signifier steht an der Spitze der Schlaftherapie und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Therapien zu entwickeln, die die Gesundheit der Bevölkerung verbessern, die Qualität der Erfahrungen der Patienten steigern und Einsparungen im Gesundheitswesen ermöglichen. Signifier hat Büros in London (UK) und Needham (Massachusetts, USA).

Über eXciteOSA

eXciteOSA ist eine revolutionäre Tagestherapie für schlafbezogene Atmungsstörungen. Es ist klinisch erwiesen, dass eXciteOSA auf eine häufige Ursache von OSA abzielt. eXciteOSA nutzt die neuromuskuläre elektrische Stimulation (NMES), um die Muskeln der oberen Atemwege zu "trainieren" und die intrinsischen und extrinsischen Zungenmuskeln zu bearbeiten, um die Ausdauer zu verbessern und einen Kollaps der Atemwege während des Schlafs zu verhindern. Im Gegensatz zu anderen Geräten, die genutzt werden, während die Patienten schlafen, ist eXciteOSA das erste kommerziell erhältliche Gerät, das im Wachzustand genutzt wird.

Signifier engagiert sich für die Zusammenarbeit mit der Schlafforschungsgemeinschaft, um hochwertige Erkenntnisse aus fundierten klinischen Studien zu gewinnen. Randomisierte Studien werden derzeit durchgeführt, um den potenziellen Placebo-Effekt (NCT04974515), die Auswirkungen der Therapie im Vergleich zur üblichen Versorgung ohne Behandlung (NCT05183009; NCT05252156) und die Auswirkungen der Therapie bei Patienten mit mäßiger OSA (NCT05252156) zu verstehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.signifiermedical.com oder www.exciteosa.com.

Baptista PM, Martinez Ruiz de Apodaca P, Carrasco M, Fernandez S, Wong PY, Zhang H, Hassaan A, Kotecha B. Daytime neuromuscular electrical therapy of tongue muscles in improving snoring in individuals with primary snoring and mild obstructive sleep apnea. Journal of Clinical Medicine 2021;10(9):1-11. Wessolleck E, Bernd E, Dockter S, Lang S, Sama A, Stuck BA. Intraoral electrical muscle stimulation in the treatment of snoring. Somnologie 2018;22(2):47-52. Nokes B, Baptista PM, de Apodaca PMR, Carrasco-Llatas M, Fernandez S, Kotecha B, Wong PY, Zhang H, Hassaan A, Malhotra A. Transoral awake state neuromuscular electrical stimulation therapy for mild obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2022;

