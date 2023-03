EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Joint Venture/Strategische Unternehmensentscheidung

SHOP APOTHEKE EUROPE und GALENICA schließen strategische Partnerschaft und gründen gemeinsam die führende Online-Apotheke der Schweiz.



Sevenum, die Niederlande, 30. März 2023. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft legen Europas führende Online-Apotheke SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. und GALENICA AG, der führende integrierte Gesundheitsdienstleister der Schweiz, die Geschäftstätigkeiten der Spezialapotheke Mediservice AG und der Online-Apotheke shop-apotheke.ch in einer gemeinsamen Gesellschaft (Joint Venture) zusammen. So entsteht die führende Online-Apotheke der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE wird mit 51Prozent und GALENICA mit 49 Prozent am Joint Venture beteiligt sein. Diese Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. Die Spezialapotheke Mediservice und shop-apotheke.ch ergänzen sich ideal. Mediservice ist in der Schweiz die führende Spezialapotheke mit Fokus auf den Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) und der Betreuung von chronisch kranken PatientInnen. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke Europas, die in der Schweiz mit shop-apotheke.ch eine stark wachsende digitale Gesundheitsplattform betreibt. Mit dem Joint Venture werden KundInnen von shop-apotheke.ch und Mediservice sowie auch neue KundInnen künftig vom umfangreichen Angebot der neuen Online-Apotheke profitieren, das Gesundheits- und Schönheitsprodukte ebenso wie rezeptpflichtige Medikamente und Gesundheitsservices umfassen wird. Bei der geplanten Transaktion, die unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden steht, wird Mediservice die Geschäftsaktivitäten von shop-apotheke.ch übernehmen. Gleichzeitig wird GALENICA 51 Prozent der Anteile an Mediservice an SHOP APOTHEKE EUROPE verkaufen. Für die Gesamttransaktion zahlt SHOP APOTHEKE EUROPE an GALENICA netto 1,2 Millionen Aktien (Zahl ist gerundet) von SHOP APOTHEKE EUROPE. Zusätzlich kauft GALENICA 0,4 Millionen (Zahl ist gerundet) weitere Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE bar. Der daraus resultierende 8%ige Anteilsbesitz nach der Transaktion von GALENICA an SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. unterstreicht die Partnerschaft. Im Rahmen der beabsichtigten Transaktion wird SHOP APOTHEKE EUROPE ihr Kapital um 1,6 Millionen Aktien erhöhen.

Starke Partner, die sich optimal ergänzen. In GALENICA, dem führenden vollständig integrierten Gesundheitsdienstleiser der Schweiz, hat SHOP APOTHEKE EUROPE einen starken Partner mit einem einzigartigen Netzwerk und Know-how im schweizerischen Gesundheitsmarkt gewonnen. Das Joint Venture schafft Synergien, zum Beispiel in den Bereichen Technologie und Logistik. Die strategische Partnerschaft ermöglicht es SHOP APOTHEKE EUROPE auf einen Schlag zu einer der führenden Online-Apotheken in der Schweiz zu werden. Dies ermöglicht SHOP APOTHEKE EUROPE sich im Schweizer Markt noch stärker zu positionieren und schneller in Umsatz und Gewinn zu wachsen. Mit dem Joint Venture erhöht SHOP APOTHEKE EUROPE ihren Gesamtumsatz und darin auch den Anteil an verschreibungspflichtigen Medikamenten deutlich.

Klarer Mehrwert für KundInnen. Im Joint Venture werden die Geschäftstätigkeiten von Mediservice und shop-apotheke.ch zusammengeführt. So entsteht ein umfangreicheres Angebot an Produkten und Services, das eine noch bessere Customer Experience garantiert. Dank der Partnerschaft erhalten KundInnen von shop-apotheke.ch in Zukunft einen direkten Zugang zum umfassenden Angebot von Mediservice im Bereich von rezeptpflichtigen Medikamenten und Home-Care-Dienstleistungen. KundInnen von Mediservice profitieren wiederrum weiterhin unverändert vom umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot, ergänzt durch die vielseitigen Angebote und Dienstleistungen von shop-apotheke.ch. Rezeptpflichtige Medikamente werden weiterhin vom Mediservice-Standort in Zuchwil (Schweiz, Kanton Solothurn) versendet. Das Non-Pharma-Sortiment des Joint Ventures wird von SHOP APOTHEKE EUROPE aus dem Distributionszentrum der Firmenzentrale in Sevenum (Niederlande) vertrieben.

Geplante Umsetzung des Joint Ventures und der Kapitalerhöhung. Die Transaktion mit der Gründung des Joint Ventures und der Kapitalerhöhung bei SHOP APOTHEKE EUROPE wird nach der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden vollzogen, die im ersten Halbjahr 2023 erwartet wird. Als Gegenleistung für den Verkauf von 51 Prozent der Gesellschaft Mediservice - ohne und nach dem Kauf des Geschäftsbereichs shop-apotheke.ch durch Mediservice - erhält GALENICA 1,2 Millionen Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE, rund 6 Prozent der nach der Transaktion ausstehenden Aktien. Dies entspricht einem Wert von 86 Mio. EUR zum VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) der letzten 20 Handelstage vor der Unterzeichnung von EUR 72 pro Aktie. Darüber hinaus wird GALENICA 0,4 Millionen weitere Aktien durch eine Barzahlung von 29 Millionen EUR an SHOP APOTHEKE EUROPE erwerben. Gemäß IFRS 10 wird SHOP APOTHEKE EUROPE die Zahlen der Mediservice AG ab dem Abschluss der Transaktion in ihrem Jahresabschluss konsolidieren. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Nettoumsatz von rund CHF 450 Millionen erwartet, mit einer EBITDA-Marge zwischen 2 und 3 Prozent.

Update der Prognose für 2023. Die am 7. März 2023 von der Geschäftsführung von SHOP APOTHEKE EUROPE veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert und lautet wie folgt: Ohne Berücksichtigung eines möglichen Anstiegs von E-Rx in Deutschland: Non-Rx-Umsatzwachstum zwischen 10 und 20 Prozent (Mittelwert 15 Prozent).

Bereinigte EBITDA-Marge von 0,5 bis 2,5 Prozent (Mittelwert 1,5 Prozent).

Free Cashflow zwischen EUR -20 Mio. und EUR +20 Mio. (Mittelwert 0). Nach der heutigen Ankündigung der beabsichtigten Transaktion zwischen GALENICA und SHOP APOTHEKE EUROPE werden die Zahlen von SHOP APOTHEKE EUROPE für das Jahr 2023 nach Abschluss der Transaktion auch die Zahlen des neuen Joint Ventures Mediservice AG enthalten. Nach der Kapitalerhöhung wird GALENICA einen Anteil von 8 Prozent an SHOP APOTHEKE EUROPE halten. Unter der Annahme, dass die Transaktion im Mai abgeschlossen sein wird, beläuft sich der zusätzliche Umsatz von SHOP APOTHEKE EUROPE im Jahr 2023 auf schätzungsweise EUR 270 bis 300 Millionen. Alle Umsätze sind Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx). Das bereinigte EBITDA von SHOP APOTHEKE EUROPE würde im Jahr 2023 ebenfalls um schätzungsweise EUR 5 bis 10 Millionen steigen. Die Prognose für das Jahr 2023 wird nach Abschluss der Transaktion im Hinblick auf die genannten Aspekte erneut bestätigt oder aktualisiert.

Geschäftsführung des Joint Ventures. Das Joint Venture wird unter dem Namen Mediservice AG mit Sitz in Zuchwil (Schweiz, Kanton Solothurn) geführt. Der bisherige CEO der Mediservice AG, André Lüscher, bleibt als CEO der Joint-Venture-Gesellschaft bestehen. Neuer Verwaltungsratspräsident wird Stephan Weber, CCO und Mitgründer von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Medien- und Analystenkonferenz um 14:00 Uhr GALENICA und SHOP APOTHEKE EUROPE veranstalten heute Donnerstag, 30. März 2023, um 14:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit, MEZ) eine Medien- und Analystenkonferenz zu dem Joint Venture.

Radisson Blu Hotel Zürich Flughafen, Schweiz Raum Basel 1, 7. OG

Die Konferenz wird als hybrider Anlass durchgeführt. Falls Sie nicht physisch teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, der Konferenz via Webcast zu folgen. Webcast Englisch: Live-Webcast E

Fragen können auch über den Webcast gestellt werden: Conference Call Die Konferenz wird auf Englisch durchgeführt. Die Aufzeichnung wird am späten Nachmittag auf der Corporate Site von SHOP APOTHEKE EUROPE unter https://corporate.shop-apotheke-europe.com/de/investorrelations/publikationen/ zur Verfügung stehen.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. ÜBER GALENICA. Galenica ist die führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleisterin in der Schweiz. Mit über 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Gale- nica das schweizweit grösste Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bie- tet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Da- tenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36'067'446). Weitere Informationen finden Sie unter www.galenica.com. Nächste Termine. 26. April 2023: Annual General Meeting von SHOP APOTHEKE EUROPE, 2. Mai 2023: Q1 2023 Earnings Release von SHOP APOTHEKE EUROPE, 1. August 2023: Q2 2023 Earnings Release von SHOP APOTHEKE EUROPE, 31. Oktober 2023: Q3 2023 Earnings Release von SHOP APOTHEKE EUROPE. KONTAKTE SHOP APOTHEKE EUROPE. Media Relations: Sven Schirmer, Director, Corporate Communications Tel.: +49 152 285 063 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Investor Relations: Monica Ambrosi, Associate Director, Investor Relations Tel. +31 77 85 064 61 E-Mail: Investor.Relations@shop-apotheke.com KONTAKTE GALENICA. Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications Tel. +41 58 852 85 17 E-Mail: media@galenica.com Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Tel. +41 58 852 85 31 E-Mail: investors@galenica.com



