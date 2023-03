The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.03.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2023



ISIN Name

DE000LB0R0Z7 LBBW INFLATIONS-ANL 13/23

DE000HSH4GL8 HCOB ZSXL3 13/23

IT0005175242 BCO POP.DI SONDR. 16-23

XS1590787799 TELIA CO 17/78 FLR

XS1590565112 HYPO NOE L.F.N.W. 17/23

XS0909773268 STO LIVSF 13/43 FLR

DE000NLB1K58 NORDLB IS.S.1665

XS0908769887 KROATIEN 13/23 REGS