SFC Energy AG veröffentlicht geprüfte Konzernzahlen 2022 - Weitere Expansion in Nordamerika und Asien im Fokus Geprüfter Konzernabschluss bestätigt die am 14. Februar 2023 veröffentlichten vorläufigen Zahlen

Konzernumsatz mit plus 32,5 % bei TEUR 85.229 (2021: TEUR 64.320)

EBITDA bereinigt steigt um 30,8 % auf TEUR 8.150 (2021: TEUR 6.233)

Konzernergebnis steigt signifikant auf TEUR 2.020 (Vorjahr: TEUR -5.829) - Ergebnis je Aktie gemäß IFRS unverwässert und verwässert deutlich verbessert auf 0,13 Euro (Vorjahr: -0,40 Euro)

Auftragsbestand zum Bilanzstichtag 2022 mehr als verdoppelt auf TEUR 74.176 (31. Dezember 2021: TEUR 30.552) - Auftragseingang seit Jahresbeginn 2023 von mehr als EUR 20 Mio.

Prognose 2023: Umsatzwachstum auf EUR 103 Mio. bis EUR 111 Mio., EBITDA bereinigt von EUR 8,9 Mio. bis EUR 14,1 Mio. und EBIT bereinigt von EUR 3,4 Mio. bis EUR 8,6 Mio. Brunnthal/München, Deutschland, 30. März 2023 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht und ihre geprüften Konzernzahlen 2022. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "2022 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für SFC Energy mit erneut operativen Rekordzahlen. Insbesondere bei unseren Aktivitäten in den Regionen Nordamerika und Asien konnten wir umsatzseitig starke Zuwachsraten von rund 57 % bzw. rund 66 % gegenüber 2021 erzielen. Einen weiteren Meilenstein in unserem Expansionskurs haben wir im Februar dieses Jahres mit der Ausweitung unserer geschäftlichen Aktivitäten in Indien gesetzt. Die Auftragslage ist auch in den ersten Monaten 2023 anhaltend dynamisch und lässt uns optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus blicken. Wir tragen mit unseren Produkten entscheidend dazu bei, die CO 2 -Bilanz unserer Kunden zu verbessern. Diese Anstrengungen zahlen auf die langfristigen Klimaziele ein, die von Gesellschaft und Politik angestrebt werden und die es im Sinne einer verantwortungsvollen, ökologischen Zukunftsgestaltung zu erreichen gilt. Diese Transformation hin zu einer sauberen Energiegewinnung speist sich aber nicht mehr nur aus der ökologischen Überzeugung, sondern hat zudem mit den unerfreulichen geopolitischen Veränderungen auch eine neue Dimension erhalten. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu lösen, wird daher in den nächsten Jahren in vielen Ländern zur notwendigen Priorität. Mit unseren Technologien halten wir einen Schlüssel in der Hand, um die Energieversorgung ökologischer, umweltfreundlicher und weiterhin verlässlich zu gestalten. Damit bieten sich für SFC Energy enorme Chancen und wir gehen davon aus, unseren Wachstumskurs weiter zu beschleunigen. Nationale und internationale milliardenschwere Investitions- und Förderprogramme werden die notwendige Energiewende zudem erleichtern."



Umsatzentwicklung Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der SFC Energy Konzern ein deutliches Umsatzwachstum von 32,5 % auf TEUR 85.229 (2021: TEUR 64.320). Die erfreuliche Entwicklung im herausfordernden Umfeld resultiert aus einem Wachstum beider Segmente, insbesondere jedoch aus dem Segment Clean Energy, das aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage nach Brennstoffzellen eine besonders starke Steigerung der Umsatzerlöse um 35,8 % erzielte. Insgesamt lag der konsolidierte Umsatz 2022 damit über der prognostizierten Spanne von TEUR 81.000 bis TEUR 83.000. Umsatz nach Segmenten in TEUR 2022 2021 Clean Energy 57.632 42.428 Clean Power Management 27.597 21.892 Gesamt 85.229 64.320



Segmententwicklung Insbesondere das Segment Clean Energy profitierte im Berichtsjahr weiterhin von einem beschleunigten Marktwachstum und einer hohen Nachfrage nach Brennstoffzellen. Der Umsatz erhöhte sich 2022 signifikant um 35,8 % auf TEUR 57.632 im Vergleich zu TEUR 42.428 im Vorjahr. Die Umsatzerlöse stiegen insbesondere im Bereich der industriellen Anwendungen an, die u. a. die Kernzielmärkte "Zivile Sicherheitstechnik", "Datenu¨bertragung und Digitalisierung" adressieren und den höchsten Anteil am Segmentumsatz ausmachten. In diesem Zusammenhang wirkte sich insbesondere auch der gestiegene Umsatzbeitrag der Region Nordamerika positiv auf das Segmentwachstum aus. Der Umsatz mit Brennstoffzellenlösungen in den Kernzielmärkten für private Anwendungen blieb annährend auf dem Niveau des Vorjahres, während der Umsatz für Anwendungen in den Kernzielmärkten für öffentliche Sicherheit, die den geringsten Anteil am Segmentumsatz ausmachten, stark zurückging. Ein wesentlicher Grund hierfür ist der in der Regel von Projektgeschäften geprägte Markt im Bereich öffentliche Sicherheit, mit wenigen Großprojekten, deren zeitliche Vergabe und Auslieferung eine wesentliche Auswirkung auf den jährlichen Umsatz in diesem Endkundenmarkt hat. Mit 67,6 % (Vorjahr: 66,0 %) konnte das Segment Clean Energy seinen Anteil am Gesamtkonzernumsatz weiter ausbauen. Auch die Umsatzerlöse im Segment Clean Power Management wiesen im Berichtsjahr ein deutliches Wachstum von 26,1 % auf TEUR 27.597 (Vorjahr: TEUR 21.892) auf. Das Wachstum beruhte hauptsächlich auf einer sich erholenden Nachfrage von bestehenden Kunden im Endkundenmarkt Öl, Gas und Bergbau infolge des deutlich gestiegenen Preises für Rohöl bzw. des verbesserten Marktumfelds im Berichtsjahr. Der Anteil von Clean Power Management an den Konzernumsätzen belief sich im Berichtsjahr auf 32,4 % (Vorjahr: 34,0 %). Die Auftragseingänge stiegen aufgrund der starken Nachfragedynamik im Berichtsjahr deutlich auf TEUR 127.195 (Vorjahr: TEUR 89.087). Entsprechend erhöhte sich der Auftragsbestand des Konzerns stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2022 auf TEUR 74.176 (31. Dezember 2021: TEUR 30.552). Ergebnisentwicklung Im Berichtsjahr führten sowohl der gestiegene Umsatzbeitrag des margenstärkeren Segments Clean Energy als auch die knapp über dem Vorjahr liegende Bruttoergebnismarge dieses Segments zu einem Anstieg des Konzernbruttoergebnisses um 38,7 % auf TEUR 31.406 (Vorjahr: TEUR 22.638). Die hieraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis vom Umsatz in Prozent der Umsatzerlöse) verbesserte sich leicht auf 36,8 % (Vorjahr: 35,2 %). Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR 2022 2021 Clean Energy 24.531 17.011 Clean Power Management 6.875 5.627 Gesamt 31.406 22.638

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA erhöhte sich im Berichtsjahr deutlich auf TEUR 8.150 (Vorjahr: TEUR 6.233) und lag damit leicht über der Mitte der prognostizierten Spanne von TEUR 7.500 bis TEUR 8.500. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 9,6 % in etwa auf dem Vorjahresniveau (9,7 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT erhöhte sich auf TEUR 3.157 (Vorjahr: TEUR 1.925) gegenüber dem Vorjahr deutlich und lag damit ebenfalls im Zielkorridor der Vorstandserwartungen (TEUR 2.600 bis TEUR 3.600). Daraus resultiert eine leicht höhere bereinigte EBIT-Marge von 3,7 % (Vorjahr: 3,0 %). Das Berichtsjahr wurde mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR 2.020 (Vorjahr: TEUR -5.829) abgeschlossen. Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS unverwässert und verwässert verbesserte sich im Berichtsjahr 2022 signifikant auf EUR 0,13 (Vorjahr: EUR -0,40). Bilanz Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Berichtsjahr auf 70,3 % (31. Dezember 2021: 57,3 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) erhöhte sich zum Bilanzstichtag 2022 aufgrund der im Berichtsjahr durchgeführten Kapitalerhöhung auf TEUR 60.748 (31. Dezember 2021: TEUR 21.888). Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 354 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2021: 298). Der operative Cashflow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern (Operatives Ergebnis vor Working-Capital-Veränderungen) lag im Berichtsjahr bei TEUR 8.742 (Vorjahr: TEUR 5.977) und somit deutlich über dem Vorjahresniveau. Nach Berücksichtigung der Veränderung des Nettoumlaufvermögens, welches im Berichtsjahr um TEUR 13.263 (Vorjahr: TEUR 4.567) liquiditätswirksam zugenommen hat, sowie Ertragsteuerzahlungen ergab sich ein Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von TEUR -4.761 (Vorjahr: TEUR 1.078). Ausschlaggebend für diesen Rückgang war der Anstieg des Nettoumlaufvermögens, im Wesentlichen aufgrund der Erhöhung der Vorräte.



Prognose 2023 Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 mit erneut historischen Bestmarken in einem herausfordernden Gesamtumfeld sowie der starken Nachfrage erwartet der Vorstand, dass sich auch das Jahr 2023 dynamisch entwickeln wird. Umsatzerlöse Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem Wachstum des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr von 21 % bis 30 % auf etwa EUR 103 Mio. bis EUR 111 Mio. (Geschäftsjahr 2022: EUR 85,2 Mio.), welches deutlich stärker von dem Segment "Clean Energy" getrieben sein wird. Es wird insgesamt erwartet, dass die Nachfrage im Berichtsjahr 2023 in allen regionalen Märkten weiter steigen wird und insbesondere aus Nordamerika und Asien deutliche Wachstumsimpulse kommen werden. EBITDA bereinigt Getragen von der erwarteten dynamischen Nachfrageentwicklung, jedoch in Abhängigkeit von der zeitlichen Implementierung geplanter Wachstumsinvestitionen - insbesondere in die regionale Expansion sowie dem Ausmaß der voraussichtlichen Belastungen durch gestiegene Material- und Beschaffungskosten - erwartet der Vorstand eine moderate Margenkontraktion bzw. eine leichte Margenausweitung für das Geschäftsjahr 2023. Es wird dabei unterstellt, dass die höheren Kosten in einem gewissen Umfang an die Kunden weitergegeben werden können. Das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2023 wird daher voraussichtlich etwa zwischen EUR 8,9 Mio. und EUR 14,1 Mio. (Geschäftsjahr 2022: EUR 8,2 Mio.) liegen. EBIT bereinigt Auf Basis der Planung der Segmente Clean Energy und Clean Power Management geht der Vorstand davon aus, dass das bereinigte EBIT für den Konzern im Jahr 2023 zwischen EUR 3,4 Mio. und EUR 8,6 Mio. (Geschäftsjahr 2022: EUR 3,2 Mio.) liegen wird. Kennzahlen 2022/2021 In TEUR 01.01.-31.12.2022 01.01.-31.12.2021 Umsatz 85.229 64.320 Bruttoergebnis vom Umsatz 31.406 22.638 Bruttomarge 36,8 % 35,2 % EBITDA 8.593 -797 EBITDA-Marge 10,1 % -1,2 % EBITDA bereinigt 8.150 6.233 EBITDA-Marge bereinigt 9,6 % 9,7 % EBIT 3.599 -5.105 EBIT-Marge 4,2 % -7,9 % EBIT bereinigt 3.157 1.925 EBIT-Marge bereinigt 3,7 % 3,0 % Konzernperiodenergebnis 2.020 -5.829 Auftragsbestand* 74.176 30.552

* Zum 31. Dezember

Detaillierte Finanzinformationen Der Geschäftsbericht 2022 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 30. März 2023, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com . Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). SFC Energy IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com SFC Energy Pressekontakt:

Marc Bächle

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: pr@sfc.com

