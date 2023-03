Implenia steigt in die Liegenschaftsverwaltung ein. Der Baukonzern übernimmt von SPS den Immobilien-Dienstleister Wincasa, der mehr als 25'000 Objekte betreut.Dietlikon - Implenia steigt in die Liegenschaftsverwaltung ein. Der Baukonzern übernimmt von SPS den Immobilien-Dienstleister Wincasa, der mehr als 25'000 Objekte betreut. Wincasa beschäftigt rund 1350 Mitarbeitende an 33 Standorten schweizweit, teilte Implenia am Donnerstag mit. Mit der Akquisition baue der Konzern seine Position als integrierter Bau- und Immobiliendienstleister aus.

