Am Wochenende wird Tesla seine Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2023 bekannt geben. Die Erwartungshaltung ist hoch - wie immer eigentlich bei Tesla. Wie werden sich die Rabattaktionen auf die Zahlen und die Marge auswirken?Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank wurde zuletzt etwas vorsichtiger. Der Analyst reduzierte vor wenigen Tagen seine Schätzungen für Teslas Auslieferungen für das erste Quartal. Rosner erwartet 416.000 Einheiten. Das wäre ein erneutes Plus zum vierten Quartal in Höhe ...

