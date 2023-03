Am Ende dieses Jahrzehnts könnte es zu einer Unterversorgung mit Lithium kommen. Der Treibstoff der Elektroauto-Industrie kann nicht so schnell gefördert werden, wie die Nachfrage wächst. Da kann auch ein mögliches deutsches Veto für das Verbrenner-Aus in Europa wenig machen.

Alle größeren Wirtschaftsmächte haben das Aus für den Verbrennungsmotor beschlossen - manche früher, andere später. Doch spätestens 2040 dürfte es kaum noch Märkte geben, in denen neue Autos mit Verbrennungsmotor verkauft werden dürfen. Nur in der EU wehrt sich noch jemand. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat gerade eine Lanze für die "alte" Autoindustrie gebrochen und eine Abstimmung der EU zum Verbrenner-Aus im Jahr 2035 verzögert. Ob der deutsche Widerstand lange durchzuhalten ist, darf bezweifelt werden. Hier geht es wohl eher um parteipolitische Spiele, schließlich stehen in Deutschland noch regionale Wahlen auf dem Programm.

Doch selbst bei einer Verschiebung des europäischen Verbrenner-Stopps, dürfte es für Elektroautos weiter bergauf gehen. Die gesamte Autoindustrie stellt gerade sukzessive ihre Produktion und ihre Entwicklung um. Neue Autos mit Verbrennungsmotor werden kaum entwickelt. Das Verbrenner-Aus könnte von Marktseite viel schneller erfolgen, als es die Gesetzgeber rund um den Globus planen.

Dementsprechend steht die Entwicklung erst am Anfang, doch der Markt für Elektroautos hat Fahrt aufgenommen. Ein Problem für viele Autokonzerne ist der Rohstoff Lithium. Schon jetzt ist die Lage am Markt dramatisch. 2022 war der Preis für das Alkalimetall bereits auf ein Rekordhoch gestiegen und sorgte für Stirnrunzeln bei den Controllern in vielen Unternehmen. Denn das drückt auf die Kosten. Fakt ist aber auch: Langfristig ist mit Elektroautos eine höhere Gewinnmarge für die Anbieter drin. Schließlich wird die Komplexität durch Elektroautos deutlich reduziert.

Doch es gilt die Versorgung jetzt abzusichern. Es dauert Jahre, bis Lithium-Minen in Produktion gehen, und trotz aller Prognosen, wuchs die Nachfrage nach Elektroautos/Batterien in den vergangenen Jahren immer stärker als das Angebot an Lithium. Die Zahl der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge soll schließlich bis 2030 auf rund 145 Mio. Autos steigen. Ein Marktgleichgewicht scheint weit entfernt zu sein. Darauf deuten auch die Aussagen von Albemarle-Boss Norris hin. Bei seinem Jahresausblick hatte er die Langfristschätzungen des größten, börsennotierten Lithium-Produzenten deutlich angehoben. Norris erwartet, dass am Ende dieser Dekade das Angebot an Lithium nur 80% der Nachfrage deckt.

Der Gedanke dahinter ist einfach und plausibel: Erfahrene Produzenten wie Albemarle oder SQM aus Chile warnen schon lange die Branche davor, dass viele Projekte scheitern werden. Dies gilt insbesondere für Lithium-Explorer, die sich noch im Frühstadium bewegen. Dies werde konsequent von den Analysten unterschätzt. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, dass General Motors jüngst 650 Mio. Dollar in die Nevada-Aktivitäten von Lithium Americas investiert hat. Dort - auf dem Thacker Pass-Projekt - wird gerade der Bau der Mine gestartet, 2026 aber erst soll die Produktion starten.

Das Stadium eines Explorers hat CleanTech Lithium ebenfalls schon hinter sich gelassen. Die Briten entwickeln drei Projekte in Chile. Für Laguna Verde - das fortgeschrittenste Projekt - liegen bereits Ressourcenschätzungen und eine Scoping-Studie vor. Für den Bau der Mine benötigt CleanTech Lithium 383,6 Mio. US-Dollar, um dort 20.000 Tonnen pro Jahr über 30 Jahre lang zu fördern. CEO Aldo Boitano strebt einen Produktionsstart Ende 2025 an. Aufgrund der großen Fortschritte könnte es auch hier zum Einstieg eines Autokonzerns oder einer Abnahmevereinbarung mit einem Player à la General Motors kommen.

-----

Sie möchten auf dem Laufenden gehalten werden zu CleanTech Lithum? Schreiben Sie einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort: "CleanTech Lithium" und wir nehmen Sie auf den Verteiler

CleanTech Lithium

ISIN: JE00BPCP3Z37

WKN: A3DHXS

Webseite: https://ctlithium.com/de/

Land: UK / Chile

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

http://www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.