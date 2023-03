EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

home24 SE: home24 steigert Profitabilität bei Umsatz von 601 Millionen Euro in 2022



home24 steigert Profitabilität bei Umsatz von 601 Millionen Euro in 2022 Umsatz mit 601 Millionen Euro nahezu konstant trotz schlechter Konsumentenstimmung (Vorjahr 616 Millionen Euro)

Bereinigtes EBITDA auf 15,2 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 1,5 Millionen Euro), bereinigte EBITDA-Marge weiter auf 2,5 % gesteigert (Vorjahr: 0,2 %)

Starkes viertes Quartal mit einem Umsatz von 173 Millionen Euro (Vorjahr: 152 Millionen Euro) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,5 % (Vorjahr: -0,3 %), auch getrieben durch das Butlers Weihnachtsgeschäft

Butlers-Integration erfolgreich fortgesetzt, weitere gemeinsame Shops für 2023 geplant

Aufbau von Marktplatz-Angeboten in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz BERLIN, 30. März 2023 - Die home24 SE ("home24", "das Unternehmen") hat im Geschäftsjahr 2022 ihr Ergebnis gesteigert und den Umsatz nahezu konstant gehalten. Damit hat das Unternehmen die Prognose von Mitte 2022 trotz der stark getrübten Konsumstimmung erfüllt. Der Konzernumsatz erreichte 601 Millionen Euro und lag damit währungsbereinigt 5 % unter dem Vorjahreswert von 616 Millionen Euro. home24 hatte zur Jahresmitte 2022 eine Umsatzveränderung von -7 % bis +3 % prognostiziert. Erfreulich entwickelte sich das bereinigte EBITDA. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte es sich signifikant auf 15,2 Mio. Euro im Jahr 2022 (Vorjahr: 1,5 Millionen Euro), mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,5 %, und lag damit ebenfalls im erwarteten Zielbereich von 1 % bis 5 %. "Wir haben frühzeitig auf das herausfordernde Marktumfeld reagiert und im Kontext der Marktentwicklung ein gutes Ergebnis in 2022 erreicht", sagt CEO Marc Appelhoff. In einem Umfeld, das sich durch die schwache Konsumentenstimmung eingetrübt hat und sehr herausfordernd für die Marktteilnehmer geworden ist, hat home24 frühzeitig Einkaufsmengen angepasst, sodass kein signifikanter Abverkaufsdruck bestand. Durch den Fokus auf die beeinflussbaren Geschäftstreiber konnten die Margen im Jahresverlauf kontinuierlich gesteigert und somit in Kombination mit einer maßvollen Reduktion der Fixkosten gut auf die reduzierte Online-Nachfrage reagiert werden. Die erfolgreiche Integration von Butlers sowie der erfolgreiche Launch des home24 Marktplatzes haben zusätzlich dazu geführt, dass das Unternehmen sich sehr gut am Markt behauptet hat. Die Bieterinnen um die XXXLutz-Gruppe haben die Anmeldung zum fusionskontrollrechtlichen Freigabeverfahren Anfang März eingereicht und gehen von einem Abschluss des fusionskontrollrechtlichen Verfahrens im 2. Quartal 2023 aus. Gemeinsam mit dem der XXXLutz-Gruppe, will home24 seinen erfolgreichen Weg als innovatives Unternehmen fortsetzen. "Wir sehen home24 als führende Plattform im Home & Living Markt sehr gut positioniert. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein umfangreiches und gleichzeitig sorgsam kuratiertes Sortiment, das wir stetig ausbauen. Als technologiegetriebenes e-Commerce-Unternehmen setzen wir auf eine wirksame Verknüpfung unseres Online-Geschäfts mit unseren Offline-Aktivitäten, vor allem den Butlers-Shops in den Innenstädten", so Appelhoff. 2023 wird home24 das Kundenbindungsprogramm "homeCLUB" weiter ausbauen und in vielen Butlers-Filialen ausgewählte Möbel von home24 integrieren. Auch für die home24-Marktplätze in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen selektiv zusätzliche Anbieter gewonnen werden. "Unser Dank gilt nach einem abermals sehr fordernden Jahr unseren Mitarbeitern, die eine herausragende Arbeit geleistet haben", sagt Marc Appelhoff. Gestärkt durch den neuen Hauptaktionär will home24 weiterhin als innovativer Gestalter des Marktes und attraktiver Arbeitgeber agieren. ÜBER HOME24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. PRESSEKONTAKT: communications@home24.de INVESTOREN ANFRAGEN: ir@home24.de RECHTLICHER HINWEIS: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



