MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom rechnet im laufenden Jahr mit einem wieder stärkeren Umsatzanstieg. Außerdem soll der operative Gewinn wieder zulegen. Beim Erlös werde 2023 ein Anstieg zwischen rund 2 und circa 7,5 Prozent auf 1,32 bis 1,39 Milliarden Euro erwartet, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz - wie bereits bekannt - lediglich um ein halbes Prozent auf 1,29 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 114 Millionen Euro bis 124 Millionen Euro steigen, nachdem er im vergangenen Jahr um rund 14 Prozent auf 105 Millionen Euro gefallen war. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten hatten bislang beim Umsatz und operativen Gewinn im Schnitt ein Ergebnis am oberen Rand der Spanne auf dem Zettel./zb/mis