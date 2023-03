EQS-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vorläufiges Ergebnis

Die Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) meldet vorläufige noch nicht testierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022. Der Konzernumsatz liegt bei rund 72,5 Mio. EUR (Vorjahr: 102,2 Mio. EUR). Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge liegt bei ca. 113,7 Mio. EUR (Vorjahr: 116,4 Mio. EUR). Das Konzern EBITDA beträgt rund 4,9 Mio. EUR (Vorjahr 13,1 Mio. EUR). Im Wesentlichen ist der Umsatzrückgang auf das Marktumfeld im Geschäftsjahr 2022 zurückzuführen. Eine Inflation von teilweise bis zu 10 %, kombiniert mit gestiegenen Bau- und Energiekosten und starken Zinssteigerungen führten in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu massiven Einbrüchen auf dem Wohnimmobilienmarkt. Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender Traumhaus AG: "Angesichts des drastisch veränderten Marktumfelds haben wir solide Geschäftszahlen vorzuweisen. Wir gehen davon, dass wir ein leicht positives Jahresergebnis für 2022 erhalten. Das zeigt, dass das Geschäftsmodell von Traumhaus auch in turbulenten Zeiten funktioniert. Die Rahmenbedingungen werden auch 2023 und 2024 weiter herausfordernd bleiben. Gleichzeitig bieten sich für uns auch große Chancen, da die Bundesregierung neben dem ökologischen und energetischen Bau auch Schwerpunkte beim seriellen Bauen und seriellen Sanieren setzt. Zurzeit sind 530 Wohneinheiten im Bau, von denen 420 in 2023 fertig gestellt werden und Traumhaus einen Umsatz von rund 96 Mio. EUR sichern. Traumhaus ist ein innovatives Unternehmen, das selbstaktiv ständig seine Produkte weiter entwickelt." Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

