Konzernerlöse wachsen um 13,1 % auf 126,5 Mio. Euro

SaaS-Umsätze steigen um 31,5 % auf 14,2 Mio. Euro

EBITDA verbessert sich um 17 % auf 16,8 Mio. Euro

Konzernergebnis erhöht sich um 23,2 % auf 6,8 Mio. Euro

Dividende soll um 10 % auf 0,55 Euro steigen

Auftragsbestand um 25,9 % auf 83,0 Mio. Euro ausgebaut

Planung bestätigt dynamisches Wachstum

Vorstandsverträge vorzeitig um weitere 5 Jahre verlängert Möglingen, 30. März 2023. Gemäß den heute veröffentlichten finalen Geschäftszahlen übertraf die USU Software AG (ISIN DE000A0BVU28) im Verbund mit ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend USU oder USU-Gruppe) die Guidance für 2022. So steigerte USU den Konzernumsatz um 13,1 % gegenüber dem Vorjahr auf den neuen Rekordwert von 126,5 Mio. Euro (2021: 111,9 Mio. Euro). Maßgeblicher Treiber war das Geschäft mit Software as a Service-(SaaS-)Lösungen. Dieses legte deutlich um 31,5 % auf 14,2 Mio. Euro (2021: 10,8 Mio. Euro) zu. Überproportional erhöhten sich dank eines starken Produktgeschäftes außerdem die Lizenzerlöse um 19,0 % auf 14,2 Mio. Euro (2021: 12,0 Mio. Euro). Denn im Laufe des Jahres hatten sich ungeachtet des generellen Trends hin zu Mietsoftware (SaaS) mehrere Kunden für den Kauf einer Einmal-Lizenz (On Premises) entschieden. Dadurch erhöhte sich das EBITDA im Vorjahresvergleich um 17,0 % auf 16,8 Mio. Euro (2021: 14,4 Mio. Euro) - ebenfalls ein neuer Rekordwert, der die Planzahlen übertraf.

Entsprechend baute USU die EBITDA-Marge zielgerichtet mit Blick auf das Mittelfrist-Margenziel auf 13,3 % (2021: 12,9 %) aus. Zugleich stieg das EBIT im Vorjahresvergleich um 22,1 % auf 11,8 Mio. Euro (2021: 9,7 Mio. Euro). Auch das Konzernergebnis von USU verbesserte sich im Geschäftsjahr 2022 um 12,2 % auf den neuen Rekordwert von 7,6 Mio. Euro (2021: 6,8 Mio. Euro). Dies entspricht einem verwässerten Ergebnis pro Aktie von 0,72 Euro (2021: 0,64 Euro), während sich das unverwässerte Ergebnis pro Aktie auf 0,76 Euro (2021: 0,64 Euro) belief. Aufgrund der deutlichen Ergebnissteigerung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der der Gesellschaft eine Erhöhung der Dividende um 10 % auf 0,55 Euro (2021: 0,50 Euro) vor. Nach dem starken Umsatzwachstum und der deutlichen Margensteigerung im Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand unter Berücksichtigung des forcierten Wandels vom Einmallizenz- zum SaaS-Geschäft für das laufende Jahr 2023 ein Umsatzwachstum auf 134 - 139 Mio. Euro bei einem deutlich ansteigenden Anteil von SaaS-Abschlüssen bei Neukunden, einem starken Wachstum der SaaS-Umsätze über 25% sowie tendenziell rückläufigen Lizenzerlösen. Demgemäß soll sich das EBITDA auf 16,5 - 18 Mio. Euro belaufen. Ein positives Indiz dieser Prognose ist auch der neue Rekord-Auftragsbestand, der sich gegenüber dem Vorjahr um 25,9 % auf 83,0 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 65,9 Mio. Euro) erhöht hat. Mittelfristig erwartet der Vorstand ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von ca. 10 % pro Jahr, wobei der SaaS-Anteil bei Neukunden auf über 75 % steigen soll. Aus dem steigenden hochmargigen SaaS-Anteil am Umsatz resultieren kontinuierlich steigende EBITDA-Margen, die bis Ende 2026 auf 17 % - 19 % ausgebaut werden sollen. Mit Blick auf die nachhaltig positive Geschäftsentwicklung hat der Aufsichtsrat die Vorstandsverträge mit dem CEO Bernhard Oberschmidt und dem Vorstandsmitglied Dr. Benjamin Strehl vorzeitig um weitere 5 Jahre bis Ende 2028 verlängert. "In den vergangenen Jahren hat sich USU mit dem Vorstandsteam Bernhard Oberschmidt und Dr. Benjamin Strehl einen sehr guten Namen bei den Kunden erarbeitet. Die weltweit mehr als 1.200 Kunden sind ein Zeugnis ihrer Arbeit für die USU. Beide Vorstände sind bei den Mitarbeitern sehr respektiert. Ebenso sind sie bei unseren Kunden und der Finance Community überaus angesehen. Als Aufsichtsratsvorsitzender, Gründer und Mehrheitsaktionär der USU Software AG schätze ich die loyale und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam - zum Wohle des Unternehmens", erläutert Udo Strehl. "Die USU-Gruppe befindet sich momentan in der Transformation zu ‚One USU'. Der Vorstandsvorsitzende Bernhard Oberschmidt hat diesen Prozess gemeinsam mit dem Vorstandskollegen Dr. Benjamin Strehl angestoßen und engagiert weiterentwickelt. Durch die Vertragsverlängerung werden sie den Transformations- und Wachstumsprozess der USU auch weiterhin maßgeblich mitgestalten", ergänzt der Aufsichtsratsvorsitzende. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com





