Das weltweite Emissionsvolumen hat sich im ersten Quartal 2023 um 61 Prozent auf 21,5 Milliarden US-Dollar mehr als halbiert.Zürich - Weltweit schieben Unternehmen derzeit ihre Börsenpläne auf und hoffen auf bessere Rahmenbedingungen: So realisierten im ersten Quartal 2023 weltweit 299 Unternehmen einen Börsengang - acht Prozent weniger als im vom Krieg in der Ukraine geprägten Vorjahresquartal. Weil es zudem deutlich weniger grosse Börsengänge an den Weltbörsen gab, schrumpfte das Emissionsvolumen sogar um 61 Prozent...

