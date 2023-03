Die deutschen Blue Chips konnten am gestrigen Mittwoch über wichtige Widerstände ausbrechen. Rückblick: Nach der Verschnaufpause am Dienstag hat der DAX zur Wochenmitte wieder einen Gang höher geschaltet. Dabei war der Index schon mit dem Opening bei 15.243 gut 100 Punkte über dem Vortagsschluss (15.142) in den Handel gestartet und fiel noch am Vormittag ...

