Tech is back - und viele haben es womöglich gar nicht so richtig bemerkt angesichts der zahlreich der ganzen Krisenkommentare. Der Nasdaq 100 hat seit seinem Tief vom Dezember 20,3 Prozent zugelegt und befindet sich nun wieder im Bullenmarkt. Auch Amazon hat aufgedreht - und nimmt wichtige Chartmarken ins Visier.Der Nasdaq 100 liegt seit Jahresbeginn mit 17,4 Prozent im Plus - Stand jetzt wäre es das beste erste Quartal für den Index seit elf Jahren.Amazon hat in diesem Jahr bereits 19,4 Prozent ...

