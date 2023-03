FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,83 Prozent auf 136,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,24 Prozent.

Im Euroraum stehen im Tagesverlauf Inflationsdaten auf dem Programm. Es wird mit einem spürbaren Rückgang der hohen Inflation gerechnet. Ausschlaggebend ist ein statistischer Effekt, da die mittlerweile deutlich gesunkenen Energiepreise mit dem hohen Niveau aus dem Vorjahr verglichen werden.

Erste Daten aus Deutschland ergaben bereits einen deutlichen Rückgang. Im einwohnerstärksten Bundesland NRW ging die Teuerung im März von 8,5 auf 6,9 Prozent zurück. Kraftstoffe an der Tankstelle waren 19,3 Prozent günstiger.

In Spanien fiel die Teuerung im März noch deutlicher. Die nach europäischer Methode errechnete Rate (HVPI) fiel von 6,0 auf 3,1 Prozent. Die Kerninflation nach nationaler Rechnung ging allerdings nur leicht zurück und liegt mit 7,5 Prozent wesentlich höher. Ökonomen messen der Kerninflation große Bedeutung zu, weil sie den unterliegenden Preistrend häufig besser wiedergibt als die Gesamtrate.

In den USA werden am Nachmittag die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Wachstumsdaten zum Schlussquartal 2022 erwartet. Bei letzteren Daten handelt es sich um eine dritte Schätzung, die grundlegende Entwicklung ist bereits bekannt./bgf/jkr/mis