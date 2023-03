DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Preisauftrieb in NRW lässt im März etwas nach

In Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich der Preisauftrieb im März etwas abgeschwächt, was vor allem an rückläufigen Energiepreisen lag. Wie das Statistische Landesamt berichtete, sank die jährliche Inflationsrate auf 6,9 (Vormonat: 8,5) Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 (1,0) Prozent. Die Kraftstoffpreise sanken um 1,3 Prozent und die für Haushaltsenergien um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Preise für Gemüse erhöhten sich hingegen um 6,8 Prozent.

EZB/Schnabel: Europas Banken zeigen sich widerstandsfähig

Der europäische Bankensektor ist einem EZB-Direktoriumsmitglied zufolge von den Turbulenzen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank nicht direkt betroffen. Die Auswirkungen auf die Kreditvergabe dürften wahrscheinlich geringer sein als in den USA, erklärte Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, in einer Diskussion bei der National Association for Business Economics.

LBBW: AT1-Renditen bleiben nahe der Rekordhochs

Der Markt für Bail-in-fähiges Ergänzungskapital (AT1-Anleihen) hat nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wegen des Vorgehens der schweizerischen Behörden bei der Zwangsfusion von Credit Suisse und UBS größeren Schaden genommen. "Trotz aller beruhigenden Worte der Bankenaufsicht, dass in der Europäischen Währungsunion AT1-Anleihen erst nach den Aktionären in der Haftungskaskade belangt werden, sind die Renditen in der Nähe der Rekordhochs geblieben", schreiben sie in einem Kommentar.

Berenberg: Energie beeinflusst nationale HVPIs unterschiedlich

Der für europäische Zwecke geschaffene Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) schafft nach Aussage von Berenberg-Volkswirt Salomon Fiedler keine vollkommene Vergleichbarkeit der Preisentwicklung in den einzelnen Euro-Ländern. Fiedler weist in einem Kommentar darauf hin, dass die nationalen Statistikbehörden die Energiepreise unterschiedlich behandeln.

Tarifrunde für Bund und Kommunen läuft auf Schlichtung zu

Die Tarifrunde für die rund 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen ist gescheitert. In den Verhandlungen sei es nicht möglich gewesen, einen sozial gerechten Lohnabschluss mit einem monatlichen Mindestbetrag zu erreichen, sagte Verdi-Bundeschef Frank Werneke in Potsdam. Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen kündigten an, nun die Schlichtung anzurufen.

Schweiz meldet Fortschritte bei Gesprächen über neue Abkommen mit EU

Knapp zwei Jahre nach den geplatzten Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU hat die Schweiz Fortschritte bei den Gesprächen über die künftigen Beziehungen gemeldet. Bis Ende Juni sollten die zuständigen Schweizer Ministerien Eckwerte für ein Mandat über offizielle neue Verhandlungen mit der EU festlegen, erklärte die Regierung in Bern.

