Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel auf breiter Front fester. Genährt wird der Aufwärtstrend von positiven Vorgaben aus den USA.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel auf breiter Front fester. Genährt wird der Aufwärtstrend von positiven Vorgaben aus den USA. Dort sorgten am Mittwoch positive Unternehmensnachrichten, weiter abflauende Sorgen im Banksektor und neu aufgekeimte Zinssenkungsspekulationen für steigende Kurse. Ob die Gewinne noch ausgebaut werden könnten, sei ungewiss...

