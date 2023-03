Die grösseren asiatischen Börsen haben am Donnerstag zumeist an die starke Entwicklung vom Vortag angeknüpft.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die grösseren asiatischen Börsen haben am Donnerstag zumeist an die starke Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Damit folgten sie den Vorgaben der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte zugelegt hatten, nachdem es zwischenzeitlich weniger rosig ausgesehen hatte. Die japanische Börse hinkte mit leichten Verlusten hinterher. Der technologielastige Hang-Seng...

