DJ PRESSEMITTEILUNG/Wilken auf der E-world 2023: Mehr Zeit und Sicherheit fürs Kerngeschäft

(DISCLAIMER: Für den Inhalt dieser Mitteilung ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Wilken auf der E-world 2023: Mehr Zeit und Sicherheit fürs Kerngeschäft

E-world 2023 - 23. bis 25. Mai 2023 in Essen - Halle 3, Stand 131

Standardisierung, Automatisierung und Professionalisierung, von der Entwicklung bis zur Beratung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg: Auf der E-world 2023 zeigt die Wilken Software Group Wege auf, wie sich Versorgungsunternehmen der permanenten Überlastung entziehen können, die durch die gesetzlichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen sowie die zunehmende Komplexität auch auf Seiten der IT entstanden sind. Wie das funktioniert, zeigt das Software-Unternehmen in Essen anhand ganz unterschiedlicher Beispiele.

Etwa bei der Umsetzung der Regulierungsvorgaben durch standardisierte Vorgehensmodelle und Rolloutverfahren, wie sie für die MaKo 2022 entwickelt wurden. Oder beim "Neustart der Digitalisierung der Energiewende": Hier demonstriert Wilken, wie sich die Prozesse des wettbewerblichen Messstellenbetriebs ähnlich hochautomatisiert abwickeln lassen, wie die des grundzuständigen. Gleiches gilt für die Umstellung auf die AS4-Kommunikation. Mit "AS4-as-a-Servive" präsentiert Wilken eine Lösung für die externe Abwicklung der gesamten AS4-Kommunikation und entlastet damit nicht nur die rund 250 eigenen Kunden und Partner, sondern unterstützt mit einem White-Label-Angebot auch andere Software-Anbieter und Energiemarktdienstleister bei der Umsetzung. "Das sind nur drei Beispiele dafür, wie wir die Sicherheit und die dringend benötigten Freiräume für Versorgungsunternehmen schaffen. Vom Kundenportal bis zur Abrechnung, von der Beratung bis zum Business Process Outsourcing zeigen wir auf der E-world, wie wir unseren Kunden durch den Dreiklang aus Standardisierung, Automatisierung und Professionalisierung die nötige Sicherheit und vor allem auch Zeit geben, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren", fasst Tobias Mann, Leiter der Business-Unit Versorgungswirtschaft ENER:GY bei der Wilken Software Group, zusammen.

Kontaktdaten:

Wilken Software Group - Steve Hopf

Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm

Tel.: +49 731 96 50-0

presse@wilken.de - www.wilken.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de - https://press-n-relations.com

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(DISCLAIMER: Für den Inhalt dieser Mitteilung ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2023 03:11 ET (07:11 GMT)