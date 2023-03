Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt herrschte in unserer SSA-Coverage weitestgehend Stille, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, Jan-Phillipp Hensing und Valentin Jansen von der NORD/LB.Einen Tap hätten die Analysten der NORD/LB dennoch zu kommentieren: Wie bereits in der vergangenen Ausgabe kommentiert, habe gemäß Fundingplan der Europäischen Union (Ticker: EU) für diese Woche eine syndizierte Transaktion angelegen. Anstelle einer Neuemission habe sich der Emittent für eine Aufstockung des Green Bonds EU 2,625 02/04/48 um EUR 6 Mrd. auf dann EUR 11 Mrd. entschieden. Wie üblich sei das Interesse äußerst groß gewesen: Der Deal sei mit einem Orderbuch in Höhe von EUR 73 Mrd. mehr als zwölffach überzeichnet gewesen, gegenüber der Guidance von ms +70 Bp area habe der Bond im Zuge der Vermarktungsphase um zwei Basispunkte auf ms +68 Bp reinziehen können. Damit habe die EU in diesem Jahr bereits rekordverdächtige neun Bonds aufgestockt! ...

