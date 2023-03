Der Waschanlagenbauer WashTec AG (ISIN: DE0007507501) will der Hauptversammlung am 15. Mai 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie vorschlagen. Im letzten Jahr wurde eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie und eine Sonderdividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie ausgeschüttet. Auf dem derzeitigen Kursniveau von 40,70 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,41 Prozent. ...

