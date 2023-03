Emittent / Herausgeber: BEX Mauritius Block Exchange / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kryptowährung / Blockchain

BEX Mauritius Block Exchange nimmt den Betrieb der weltweit ersten Wertpapier-Token Handelsplattform mit einer FSC-Lizenz auf



30.03.2023 / 10:00 CET/CEST

[Cyber City, Mauritius, 30.03.2023] BEX Mauritius Block Exchange (BEX) hat heute bekannt gegeben, dass die Financial Services Commission (FSC) Mauritius der BEX, am 23.03.2023, die Lizenznummer für das Betreiben einer Wertpapier-Token-Handelsplattform gemäss Abschnitt 11 des Securities Act 2005, der Securities (Licensing) Rules 2007 und der Financial Services (Consolidated Licensing and Fees) Rules 2008, erteilt hat.



Bild 1: Pascal Niedermann, CEO von BEX Mauritius Block Exchange, mit der Wertpapier-Token-Handelsplattform-Lizenz, ausgestellt von der FSC am 23. März 2023



Ab sofort betreibt BEX Mauritius Block Exchange die weltweit erste regulierte, operative Wertpapier-Token-Handelsplattform mit der Trading Securities System-Lizenznummer GB22200392, die Privatpersonen und Emittenten aus der ganzen Welt, rund um die Uhr, direkten Zugang zum Handel mit Wertpapier-Token ohne Zwischenhändler bietet. Nachdem der FSC der BEX im November 2022 die grundsätzliche Genehmigung (in-principle approval) für eine Lizenz für Wertpapierhandelssysteme erteilt hat, musste der Regulator die Leitlinien für Wertpapier-Token Angebote und Wertpapier-Token-Handelssysteme ändern, bevor die FSC die endgültige Lizenznummer erteilen konnte. Die markanten Änderungen betreffen vor allem den Abschnitt 11 des Securities Act, die Verwahrung von Wertpapier-Token. Diese Änderung wurde am 15. März 2023 abgeschlossen und von der FSC veröffentlicht. Somit erhält die BEX die erste Lizenznummer gemäss dem Mauritius Securities Act von 2005 für den Betrieb einer Wertpapier-Token-Handelsplattform BEX ist jetzt für den Geschäftsbetrieb geöffnet und bereit, aufregende neue und etablierte Unternehmen mit einem einfachen Prozess zu notieren, um diesen neuen Emittenten Zugang zu den globalen Kapitalmärkten zu verschaffen. Neue BEX-Emittenten haben nun die Moeglichkeit, ihre Aktien als Wertpapier-Token auf einer regulierten Wertpapier-Token-Handelsplattform zu handeln, ohne Depotgebühren, mit niedrigen Handelsgebühren, mit niedrigen Notierungsgebühren und einem unbegrenzten Handelszugang, rund um die Uhr, ohne Zwischenhändler. -------- About BEX: BEX Mauritius Block Exchange (BEX), mit der Firmenregistrierungsnummer C187066, wird von der Financial Services Commission (FSC) Mauritius mit der Trading Securities System-Lizenznummer GB22200392 reguliert. BEX ist weltweit die erste regulierte und operativ tätige Wertpapier-Token-Handelsplattform, die Privatpersonen und Emittenten aus der ganzen Welt, rund um die Uhr, direkten Zugang zu Wertpapier-Token ohne Zwischenhändler bietet. Einfach, sicher, transparent. BEX bietet die Tokenisierung traditioneller Wertpapiere, die Notierung und den Handel mit Wertpapier-Token an, die jedem Inhaber eines BEX-Handelskontos zur Verfügung stehen. Eröffnen Sie Ihr BEX-Handelskonto in weniger als 1 Minute unter www.bex.global/registration . Über FSC: Die Financial Services Commission (FSC) Mauritius ist die integrierte Aufsichtsbehörde der Republik Mauritius für den Finanzdienstleistungssektor im Nichtbankenbereich und für globale Unternehmen. Die FSC wurde 2001 gegründet und untersteht dem Financial Services Act 2007. Gemäss dem Securities Act 2005, dem Insurance Act 2005, dem Private Pension Schemes Act 2012 sowie dem Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021 ist es die Aufgabe der Behörde, Unternehmensaktivitäten in diesen Sektoren zu lizenzieren, zu regulieren, zu beaufsichtigen und zu überwachen. Die Republik Mauritius ist ausserdem ein volles Mitglied der International Organization of Securities Commissions (IOSCO), der internationalen Vereinigung der Wertpapieraufsichtsbehörden. Die IOSCO vereint Aufsichtsbehörden der ganzen Welt und nimmt eine führende Rolle bei der Festsetzung internationaler Standards auf dem Gebiet der Wertpapieraufsicht ein. Die Republik arbeitet zudem eng mit der G20 und dem Financial Stability Board (FSB) an der Agenda für die globale Regulierungsreform zusammen und ist daran beteiligt, aufkeimende finanzielle Schwachstellen zu beheben, die die globale Finanzstabilität beeinträchtigen. www.bex.global - media contact: media@bex.global



