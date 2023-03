Leipzig (ots) -Die MDR-Konzertsaison 2023/24 steht ganz im Zeichen der "100": Mit zahlreichen Uraufführungen, Festkonzerten und Werken der klassischen Moderne setzen die MDR-Ensembles besondere Programmakzente innerhalb des in diesem Jahr ARD-weit gefeierten Jubiläums "100 Jahre Radio". Dass damals wie auch heute vielfältige und hochwertige Konzertereignisse das Angebot des Senders prägen, belegt besonders die kommende Spielzeit, die auch an die 100. Geburtstage von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor erinnert. Das komplette Konzertprogramm von MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor gibt es unter mdr-klassik.de.Nur wenige Monate nach der deutschen Radiopremiere im Berliner Voxhaus meldete sich am 1. März 1924 als zweiter deutscher Sender die Mitteldeutsche Rundfunk AG (MIRAG) aus dem Messamt in Leipzig. Deren erster künstlerischer Leiter Alfred Szendrei prägte mit herausragenden Musikerlebnissen das Profil der MIRAG und trug maßgeblich dazu bei, das Leipziger Sinfonieorchester und die Leipziger Oratorienvereinigung an den jungen Sender zu binden. Damit war der Grundstein für die traditionsreichen MDR-Ensembles gelegt.MDR-Intendantin Karola Wille: "Die Geschichte unserer Klangkörper ist untrennbar mit der Geschichte des Rundfunks verbunden. Schon früh nahm der erste Mitteldeutsche Rundfunk, die MIRAG, die historischen Vorläufer von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor unter Vertrag und profilierte sich als beliebter Musiksender für die Menschen in der Region. Das neue Medium ermöglichte auf noch nie dagewesene Weise Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen, an Bildung und Kultur, an klassischer wie zeitgenössischer Musik. Die euphorische Aufbruchsstimmung der jungen Radio-Ära wollen wir in der neuen Konzertsaison gemeinsam mit den Musikliebhabern feiern. Dabei blicken wir zurück auf stolze 100 Jahre Rundfunk und zeigen zugleich, wie quicklebendig und hochaktuell der MDR mit seinen Medienensembles als fester Bestandteil der mitteldeutschen Kulturlandschaft ist."Einen Vorgeschmack auf das eigene Jubiläum gibt MDR KLASSIK bereits am 22. Oktober in diesem Kontext: Das Matineekonzert "Radiomusik" in der media City Leipzig verspricht einen vergnüglichen Blick auf die Vielseitigkeit dieses Genres.In den Festkonzerten zum Jubiläum der MDR-Ensembles im Frühjahr 2024 lassen Rundfunkchor und Sinfonieorchester mit ihrer großen Virtuosität den Esprit der frühen Radio-Ära erstrahlen. Beim großen Gala-Konzert am 1. März bringen die Musikerinnen und Musiker Werke auf die Bühne, die dank des Radios entstanden und neue Genres wie Jazz in die sinfonische Unterhaltung einbrachten. Der MDR wird das Konzert live sowie im Netz erlebbar machen. Darüber hinaus wird das Jubiläum multimedial in Radio, Fernsehen und online mit spannenden Geschichten, historischen und neuen Dokus sowie Reportagen und Porträts begleitet.Mit Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten schreibt der MDR in der neuen Konzertsaison die Tradition der Förderung neuer Musik durch den Rundfunksender fort. Zum 100-jährigen Bestehen des MDR-Rundfunkchors hat das Ensemble eine ganz besondere Komposition in Auftrag gegeben: Am 26. Januar 2024 hat im "Nachtgesang" "Ordo virtutum" von James MacMillan Premiere, eine Oper für Chor a cappella nach Hildegard von Bingens liturgischem Drama. Es folgen Uraufführungen chorsinfonischer Auftragswerke am 10. März im Festkonzert in Leipzig mit der "Sinfonie für Chor und Orchester nach Gedichten von Miyazawa Kenji" von Thomas Larcher sowie in Erfurt am 24. Mai mit dem Songbook von Michael Obst.Weitere Programmakzente setzt MDR KLASSIK mit Werken der klassischen Moderne anlässlich des 200. Geburtstags von Anton Bruckner sowie der 150. Geburtstage von Arnold Schönberg und Charles Ives.Mit seinen Ensembles ist der MDR zudem als aktiver Bestandteil der breitgefächerten Kulturszene in Mitteldeutschland präsent. So eröffnet das MDR-Sinfonieorchester mit dem Gedächtnis-Buchenwald-Konzert das Kunstfest Weimar. MDR-Rundfunkchor, MDR-Sinfonieorchester und MDR-Kinderchor sind auch in der neuen Saison außerhalb der großen Konzerthäuser unterwegs und bieten hervorragende Konzerterlebnisse für alle Musikfans. Hinzu kommen die vielfältigen Aktivitäten des Jugend-Musik-Netzwerkes MDR-Clara mit Schul- und Familienkonzerten, Streamingkonzerten oder Probenbesuchen vor Ort, mit denen MDR KLASSIK zur Förderung von Bildung und Kultur in Mitteldeutschland beiträgt.Gesamtprogramm Konzertsaison 2023/24Auf mdr-klassik.de gibt es das gesamte Programm mit allen Konzerten von MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor sowie weiterführende Informationen, etwa zum Education-Programm von MDR-Clara oder der Nachwuchsförderung.Tickets und AbonnementsAbonnements sind ab sofort erhältlich, der Vorverkauf der Einzeltickets beginnt am 1. Juni. Im Ticketshop von MDR KLASSIK am Augustusplatz können von Montag bis Freitag (12 bis 18 Uhr) sowie samstags (10 bis 14 Uhr) Tickets und Abonnements für alle MDR-Konzerte erworben werden. 