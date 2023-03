Düsseldorf, Deutschland, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) -21. März 2023: Im letzten Jahr hat die Republik Moldau mit einer Bevölkerung von rund 2 Millionen seine Türen für mehr als 600.000 Flüchtlinge aus seinem Nachbarland, der Ukraine, geöffnet. Diese Großzügigkeit hat dieser ehemaligen Sowjetrepublik den Beinamen "das kleine Land mit dem großen Herzen (https://moldova.travel/en/moldova-pentru-pace/)" eingebracht.Jetzt hat die moldauische Weinindustrie Pläne für ein ehrgeiziges Programm für nachhaltige Entwicklung vorgestellt, da wichtige Interessengruppen in den nächsten fünf Jahren Investitionen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar in neue Weinberge, Kapazitätssteigerungen und technologische Innovationen anstreben.Diese visionäre Idee wurde während der ProWein 2023 vorgestellt, wo Robert Joseph eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Wine of Moldova - 10 Revolutionary Years of Building a National Wine Brand" geleitet hat. In einer lebhaften Debatte wurde darüber diskutiert, wie "ein kleines, dynamisches Weinland wie Moldawien mit globalen Giganten konkurrieren kann". Elizaveta Breahna, die verantwortliche Leiterin des nationalen Weinamts; Caroline Gilby MW, eine langjährige Expertin für Weine aus der Region und Polens erster "Master of Wine"; Wojciech Bo\u0144kowski, nahmen an der Podiumsdiskussion teil. Sie haben die Bemühungen Moldawiens analysiert, das internationales Ansehen zu verbessern, einschließlich der relativen Vorteile der Priorisierung einheimischer Rebsorten (https://wineofmoldova.com/en/local-grape-varieties-in-moldova/) gegenüber internationaler Sorten und - so Josephs Präferenz - eine Mischung aus beiden. Eines der wichtigsten Ziele der Branche ist es, durch eine 50-prozentigen Zunahme der Weinkellereien, die Übernachtungen anbieten, zu einem erstklassigen Tourismusziel (https://wineofmoldova.com/en/wine-tourism/) zu werden.Wojciech Bo\u0144kowski gab an: "Zehn revolutionäre Jahre des Aufbaus einer nationalen Weinmarke" ist nicht einfach ein Slogan - das stellt die unglaubliche Transformation der Weinberge und der Weingüter des Landes dar. Trotz des von der russischen Föderation verhängten Handelsboykotts spielte die Weinindustrie eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft des Landes und sorgte für rund 3 % des Bruttoinlandsprodukts und für 8 % der Gesamtexporte. Somit trägt die Weinindustrie zum Lebensunterhalt von mehr als 50.000 Familien in den ländlichen Gebieten bei.Caroline Gilby MW: "Heute haben sich die Winzer von Moldawien der Herausforderung gestellt, die Anforderungen der westlichen Märkte zu erfüllen und beeindruckende Fortschritte gemacht. Sie sind zusammengekommen und haben die Weinlandschaft des Landes verändert".Als nationale Marke hat sich Wine of Republik Moldau (https://wineofmoldova.com/en/) das Ziel gesetzt, die ehemalige Sowjetrepublik als führenden Exporteur von Premiumweinen in Osteuropa zu positionieren. In den letzten zehn Jahren gingen 5.014 internationale Auszeichnungen an Weine aus Moldawien. Um Robert Joseph zu zitieren: "Die einzigartige Geschichte von der Republik Moldawien, die vielfältigen Rebsorten und die idealen Wachstumsbedingungen bringen es in eine hervorragende Position, nachhaltige Weinherstellung mit einer neuen Generation ambitionierter Weinmacher zu priorisieren".Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y9mMzz9YXk4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/prowein-2023-wine-of-moldova-verpflichtet-sich-zur-nachhaltigkeit-301785595.htmlPressekontakt:Parascovia Ignat,info@wineofmoldova.com,+373 22 105 560Original-Content von: Wine of Moldova, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169428/5475705