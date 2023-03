Der IT-Dienstleister Cancom SE (ISIN: DE0005419105) will eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 29,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,41 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro) bleibt die Dividende damit stabil. Die Hauptversammlung soll am 14. Juni 2023 in München stattfinden. Cancom hat am Donnerstag auch die endgültigen ...

