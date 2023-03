Unterföhring (ots) -Geballte Musikexpertise im Rateteam: Zum Auftakt der neuen Staffel "The Masked Singer" (Samstag, 1. April) nimmt Wincent Weiss neben den erprobten Detektiven Rea Garvey und Ruth Moschner am Ratepult Platz. Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und beantwortet die alles entscheidende "The Masked Singer"-Frage: Welche Stars verbergen sich unter DER WASCHBÄR, DER PILZ, DER SCHUHSCHNABEL, DAS KÄNGURU, DER IGEL, DAS SEEPFERDCHEN und den weiteren Masken? Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgsshow.Neuer Blickwinkel: Die achte Staffel schenkt den Zuschauer:innen eine neue Perspektive. ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler: "'The Masked Singer' wird so nah wie nie. Versprochen. Denn in Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer:innen mit völlig neuen Blickwinkeln AUS den Masken. Wie das funktioniert? Erstmals platzieren wir Kameras unter den Masken."Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die JoynMe-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Wöchentlich können die Fans außerdem mitentscheiden, ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern soll.Das erste Rätsel wird gelöst: Am Ende der ersten MaskedSinger-Liveshow fällt die erste Maske. Welcher Star muss nach nur einem Auftritt seine Identität preisgeben? Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.Das sind die ersten sechs Masken:Schillernder Superstar. Die Schuppen vom SEEPFERDCHEN sind mit fluoreszierender Farbe besprüht. Dadurch leuchtet die Maske im Dunkeln und schillert in allen Regenbogenfarben.Vorsichtig pieksig. Die circa 10.000 Stacheln vom IGEL wurden alle einzeln und von Hand aus thermoplastischem Schaumstoff ausgeschnitten, geformt, bemalt und mit glänzender Folie beklebt.Cooler Dude! DAS KÄNGURU zeigt sich mit Tätowierungen und Sonnenbrille und will mit seiner lässigen Art die MaskedSinger-Bühne rocken.Glück auf. DER PILZ möchte bei "The Masked Singer" das Image von Fliegenpilzen aufbessern. Seine 10.000 Schuppen wurden alle händisch ausgeschnitten, verstärkt und drapiert.Mit Leichtigkeit. Die Federn vom SCHUHSCHNABEL sind aus Thermoplastik, damit die Maske nicht zu schwer wird und der Star sich möglichst gut bewegen kann.Macht seinem Namen alle Ehre: DER WASCHBÄR betreibt einen von seinem Ururgroßvater gegründeten Waschsalon."The Masked Singer" wird produziert von Endemol Shine Germany."The Masked Singer" - die achte Staffel, ab 1. April 2023 samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 -1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertaiment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5475743