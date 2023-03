Die Shop Apotheke stellt die Geschäfte in der Schweiz neu auf. Gemeinsam mit der Schweizer Unternehmensgruppe Galencia wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Dafür bringt Shop Apotheke ihr Schweizer Geschäft ein in die zu Galenica gehörende Mediservice ein und übernimmt anschließend 51 Prozent an der Spezialapotheke Mediservice.Im Gegenzug soll Galencia 1,2 Millionen Aktien der Shop Apotheke erhalten. Zusätzlich kaufe Galenica 0,4 Millionen Aktien für ...

