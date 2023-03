Am Markt schwinden die Sorgen vor einer systemischen Bankenkrise. Die Aktie der Commerzbank kann davon profitieren und schiebt sich heute mit einem kräftigen Plus auf einen der vorderen Plätze im DAX. Die Volatilität dürfte vorerst aber hoch bleiben.Die Notierung bewegt sich Intraday nun über das Verlaufshoch von 2022 bei 9,51 Euro. Kann der Kurs über dieser Marke schließen, wäre das ein starkes Signal. Dann käme auch die psychologisch wichtige Marke von 10,00 Euro in den Fokus.Die Analysten vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...