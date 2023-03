EQS-News: E.I. Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Eric Sturdza Investments: Strategic European Silver Stars Fonds gewinnt Lipper Fund Awards in Österreich, Deutschland und der Schweiz Fonds als bester Fonds in der Kategorie "Aktien Europa Small und Mid Caps" über Laufzeiten von drei und fünf Jahren in Österreich, Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet

Bewertung bezieht sich auf risikoadjustierte Rendite im Vergleich zur Peergroup Frankfurt, 30. März 2023 - Eric Sturdza Investments, die Asset Management-Tochtergesellschaft der Banque Eric Sturdza, freut sich bekannt zu geben, dass der von Bertrand Faure und seinem Team bei Pascal Investment Advisers gemanagte Strategic European Silver Stars Fund (ISIN: IE00BWCGWH04), ein europäischer Small- und Mid-Cap-Aktienfonds, bei den diesjährigen Refinitiv Lipper Fund Awards ("Lipper Fund Awards") in Österreich, Deutschland und der Schweiz für seine überdurchschnittliche risikoadjustierte Rendite im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe mehrfach ausgezeichnet wurde. So hat der Strategic European Silver Stars Fonds sowohl bei den Lipper Fund Awards Austria, als auch bei den Lipper Fund Awards Switzerland und den Lipper Fund Awards Germany jeweils als bester Fonds in der Kategorie "Aktien Europa Small und Mid Caps" über eine Laufzeit von drei und fünf Jahren abgeschnitten. Die Refinitiv Lipper Fund Awards prämieren seit über 30 Jahren die performancestärksten Fonds der jeweiligen Peergroup über eine Laufzeit von drei, fünf und zehn Jahren in 17 verschiedenen Ländern. Die Bewertung wird auf Basis eines unabhängigen, quantitativen Research-Modells ermittelt. Bertrand Faure, Portfoliomanager des Strategic European Silver Stars Fonds, kommentiert:

"Die vergangenen Jahre waren herausfordernd und haben den Anlegern viel Flexibilität abverlangt, doch das Team und unser Investmentansatz haben sich bewährt. Wir werden weiterhin sorgfältig arbeiten und die Fundamentaldaten der Unternehmen analysieren, um differenzierte Chancen zu identifizieren, die von den Märkten missverstanden oder übersehen wurden, so dass wir unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung einen Mehrwert schaffen können." "Dieser ausgezeichnete Erfolg ist ein Beleg für die harte Arbeit, das Engagement und die Expertise des Investmentteams, dessen durchdachte Anlageentscheidungen die überdurchschnittliche Performance dieses Fonds vorantreiben", sagt Andreas Söderholm, Head bei Eric Sturdza Investments. Über den Strategic European Silver Stars Fund Der Strategic European Silver Stars Fund (ISIN: IE00BWCGWH04) wurde im Jahr 2015 aufgelegt. Das Investmentteam unter der Leitung von Bertrand Faure und seinem Team bei Pascal Investment Advisers investiert vorwiegend in Small und Mid Caps von europäischen Unternehmen. Die Investmentstrategie basiert auf einer Bottom-up-Aktienselektion auf Basis eines eigens entwickelten Researchprozesses. Der Fonds hat ein Morningstar-Gesamtrating von vier Sternen sowie für eine Laufzeit von drei Jahren ein Morningstar-Rating von fünf Sternen. Beim Rating von Citywire hat der Fonds in der Kategorie "Aktien Europa - Small und Mid Caps" über einen Zeitraum von drei Jahren den ersten Platz belegt. Portfoliomanager Bertrand Faure verfügt darüber hinaus über das höchstmögliche AAA-Citywire-Fondsmanagerrating. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wird der Strategic European Silver Stars Fund als Fonds eingestuft, der ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Über Eric Sturdza Investments E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999 gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Eric Sturdza Group umfasst eine Privatbank, ein Family Office sowie eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. Eric Sturdza Investments ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt Eric Sturdza Investments ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Seit der Gründung vor über 20 Jahren hat die Investmentgesellschaft zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/ Pressekontakt: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel. +49 (69) 905 505-57 Disclaimer Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2023 Refinitiv. All rights reserved. Used under license. The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers. The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by Refinitiv Lipper. Investments involves risk.The value of investments, the funds and the income which may be generated from them can go down as well as up and therefore investors must be able to beat the risks of a substantial impairment or loss of their entire investments.Past Performance is no guarantee of future results. This communication is issued by Eric Sturdza Management Company S.A. ("ESMC"), a regulated Management Company approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier under registration ID S00001025 and appointed by the Fund, registered for distribution in the countries mentioned in this document. ESMC's registered office address is 16, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg. ESMC has appointed E.I. Sturdza Strategic Management Limited ("EISSML"), as the investment manager and global distributor which is regulated by the Guernsey Financia Services Commission and registered under Company number 35985. EISSML's registered office is 3rd Floor, Maison Trinity, Rue du Pre, St Peter Port, Guernsey, GY1 1LT. EISSML is part of the Eric Sturdza Group. E.I. Sturdza Funds plc and its sub-funds are Irish funds authorised by the Central Bank of Ireland. The information contained herein is estimated, unaudited and may be subject to change.



