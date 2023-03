Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Sydinvest - delisting

Due to liquidation, last day of trading UCITS shares in below sub-funds issued by Investerings-foreningen Sydinvest will be 31 March 2023. ISIN: DK0061148657 -------------------------------------------------------------- Name: Sydinvest Verden Ligevæ&Value Etik A DKK -------------------------------------------------------------- Last day of trading: 31 March 2023 -------------------------------------------------------------- Short name: SYIVLVEADKK -------------------------------------------------------------- Orderbook ID: 180262 -------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061148491 ------------------------------------------------------------ Name: Sydinvest Virksomhedsobl IG Etik A DKK ------------------------------------------------------------ Last day of trading: 31 March 2023 ------------------------------------------------------------ Short name: SYIVOIGEADKK ------------------------------------------------------------ Orderbook ID: 180260 ------------------------------------------------------------ ISIN: DK0061148574 ------------------------------------------------------------ Name: Sydinvest Virksomhedsobl HY Etik A DKK ------------------------------------------------------------ Last day of trading: 31 March 2023 ------------------------------------------------------------ Short name: SYIVOHYEADKK ------------------------------------------------------------ Orderbook ID: 180261 ------------------------------------------------------------ For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66