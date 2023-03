Der österreichische Baukonzern Porr AG (ISIN: AT0000609607) will der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro ausbezahlt. Der Vorschlag entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 13,76 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 4,36 Prozent. Die Dividendenpolitik von Porr sieht eine Ausschüttungsquote von 30 Prozent bis 50 Prozent des ...

