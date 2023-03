FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.03.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 7200 (8100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 950 (970) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3300 (3600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 220 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 115 (180) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 17 (20) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6600 (6700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YAMANA GOLD PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 144 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 20 (19) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 33 (32) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 25 (24) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRITAX BIG BOX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 170 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BP PRICE TARGET TO 551 (591) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2854 (2987) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7550 (7900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 913 (881) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS CMC MARKETS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 190 (275) PENCE - JEFFERIES CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 181 (196) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ANGLO AMERICAN TO 'EQUAL-WEIGHT' - SOCGEN CUTS NEXT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 6681 (7100) PENCE



