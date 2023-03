Düsseldorf (ots) -- IoT- und ICS-Hersteller, Distributoren, Systemhäuser und Anwender aus Wirtschaft und Industrie sind zum Expertengespräch zu Compliance, Sicherheit und Best Practices im Rahmen des Cyber Resilience Act der EU eingeladen- Wann und wo: 20. April 2023 ab 9 Uhr im House of Logistics and Mobility (HOLM)Der neue Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Kommission wirkt auf Hersteller und Anwender aus der Industrie oft wie ein Buch mit sieben Siegeln oder ist sogar teilweise noch unbekannt. Um die Fragen zum bisher härtesten europäischen Gesetz zur Cybersicherheit zu beantworten, stehen auf der CYBICS 2023-Konferenz (https://www.cybics.de/) führende IT-Experten zur Verfügung. Die siebte CYBICS-Konferenz tritt unter dem Titel "Compliance, Security and Best Practices: Der Cyber Resilience Act" an und gibt konkrete Hilfen, wie die Herausforderungen der EU-Gesetzgebung im Arbeitsalltag umgesetzt werden können. Die Experten stehen auch für Einzelgespräche zur Klärung konkreter Fragen zur Verfügung. Schnellentschlossene Teilnehmer können mit dem Gutschein-Code "CRA-2023" kostenlos einen der begehrten Plätze auf der Sicherheitskonferenz reservieren: Anmeldungen sind hier (https://www.cybics.de/anmeldung-zur-cybics.html) online möglich.Wichtigste deutsche Cyber-Sicherheitskonferenz zum CRADie Konferenz findet am 20. April 2023 in Frankfurt am Main im House of Logistics and Mobility (HOLM) statt. Top-Referenten zeigen auf, wie der Schutz von IoT/ICS/OT-Geräten und die Einhaltung des EU Cyber Resilience Act in Zukunft umgesetzt werden können, um die sehr hohen Bußgelder der EU-Kommission zu vermeiden. Zu den Sprechern gehören hochrangige Cybersecurity Experten von Bosch, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), CertVDE, grandcentrix, Sec-Consult, ein Fachanwalt der IT-Kanzlei SDS Rechtsanwälte Sander Schöning sowie die Experten der IoT- und OT-Analyseplattform ONEKEY (https://onekey.com/). Eine interaktive Live Hacking Session durch das Security-Team von ONEKEY sowie eine Podiumsdiskussion runden den Tag ab und zeigen zudem auf, wie einfach ein Unternehmen Opfer von bösartigen Hackerattacken werden kann.Das Konferenzprogramm:- Marko Wolf, Chief Expert Product Cyber Security Governance bei Bosch, gibt Einblicke in die Chancen und Herausforderungen des CRAs aus Sicht eines führenden Herstellers,- Jens Wiesner, Referatsleiter beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), gibt einen Überblick über die regulatorische Sicht des CRA,- Praxistipps zum Aufbau eines erfolgreichen Product Security Incident Response Teams (PSIRT) gibt Andreas Harner, Abteilungsleiter bei CERT@VDE & Cybersecurity,- Anna-Maria Praks, R&D Business Lead im SEC Consult Vulnerability Lab erläutert die Bedeutung der verpflichtenden Software-Bill-Of-Materials (SBOM) im EU Cyber Resilience Act,- Florian Schramm, IoT Security Experte bei grandcentrix, erläutert Angriffsziele und Gegenmaßnahmen für die sichere IoT Softwareentwicklung,- Jan Wendenburg, CEO von ONEKEY, zieht in seiner Keynote zum CRA den Bogen von der lokalen Regulierung zum globalen Standard,- Stefan Sander, Fachanwalt für IT-Recht und Software-Systemingenieur bei der Kanzlei SDS Rechtsanwälte gibt einen Überblick zu Verfahren, Inhalten und dem rechtlichen Kontext des CRA.Auf der Website der CYBICS 2023 (https://cybics.de) kann das vollständige Programm eingesehen werden, Anmeldungen für die begehrten Plätze des CRA-Expertentermins sind dort noch möglich.Über ONEKEY:ONEKEY (https://onekey.com/) ist ein führender europäischer Spezialist für Produkt Cybersicherheit. Die einzigartige Kombination aus Plattform für automatische Security- & Compliance-Softwareanalysen und Consulting Services von Cybersecurity Experten bietet schnelle, umfassende Analyse und Lösungen im Bereich IoT/OT Produkt Cybersicherheit. Über automatisch erstellte "Digital Twins" und "Software Bill of Materials (SBOM)" der Geräte analysiert ONEKEY eigenständig Firmware auf kritische Sicherheitslücken und Compliance Verstöße, ganz ohne Sourcecode, Geräte- oder Netzwerkzugriff. Schwachstellen für Angriffe und Sicherheitsrisiken werden in kürzester Zeit identifiziert und können so gezielt behoben werden. Die einfach zu integrierende Lösung ermöglicht für Hersteller, Inverkehrbringer und Nutzer von IoT-Technologie die schnelle und kontinuierliche 24/7 Sicherheits- und Compliance-Prüfung über den kompletten Produktlebenszyklus. International führende Unternehmen in Asien, Europa und Amerika profitieren heute bereits erfolgreich von der ONEKEY Plattform und Experten.