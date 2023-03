EQS-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Greencells: Neues unabhängiges Gutachten bewertet rund 18 % der aktuellen Greencells-Entwicklungspipeline mit 87 Mio. Euro bis 126 Mio. Euro



30.03.2023 / 11:30 CET/CEST

Saarbrücken, 30. März 2023 - Die Greencells-Gruppe (Greencells), ein weltweit tätiger Entwickler sowie EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, hat den Sicherheiten-Basket für den mit rund 39 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Green Bond 2020/2025 (ISIN: DE000A289YQ5) erweitert und im Rahmen eines neuen unabhängigen Marktwertgutachtens der Apricum GmbH, Berlin, bewerten lassen. Anhand aktueller Marktdaten für Vergleichstransaktionen in den jeweiligen Jurisdiktionen ergibt sich für die nunmehr acht als Sicherheit hinterlegten europäischen Photovoltaik-Entwicklungsprojekte mit einer Gesamtleistung von 741 MWp ein Netto-Sicherheitenwert von 87 Mio. Euro bis 126 Mio. Euro. Diese Projekte machen rund 18 % der gesicherten Entwicklungspipeline von Greencells mit einer Gesamtleistung von 4,18 GWp per 31. Dezember 2022 aus.



Wie positiv sich die Marktpreise für baureife Photovoltaik-Projektrechte in vielen europäischen Ländern entwickeln und wie sehr Greencells sowohl beim Sicherheiten-Basket als auch bei der Gesamtpipeline davon profitiert, zeigt auch die Bewertung auf vergleichbarer Basis derjenigen Entwicklungsprojekte, die mit derselben Größe bereits bei der letzten Bewertung im November 2021 im Sicherheiten-Basket enthalten waren. Ihr Wert ist auf eine Spanne von 32 Mio. Euro bis zu 48 Mio. Euro (vormals 29 Mio. Euro bis 43 Mio. Euro) gestiegen. Das neue unabhängige Marktwertgutachten ist auf der Webseite der Greencells GmbH im Bereich "IR" (www.greencells.com/de/ir) unter "Dokumente" abrufbar.



"Europa ist und bleibt einer der attraktivsten Solarmärkte der Welt - das wird auch durch das neue Marktwertgutachten bestätigt. Vor allem das derzeitige geopolitisch und wirtschaftlich schwierige Umfeld führt zu einem Anstieg der Preise für Projektrechte im Ready-to-Build-Status, wodurch auch der Wert unserer bestehenden Entwicklungspipeline gewachsen ist", erklärt Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH. "Institutionelle Investoren, Energieunternehmen und multinationale Ölkonzerne mit Bedarf an baureifen Projekten schaffen einen Verkäufermarkt. Zudem erhöhen Trends wie Digitalisierung, grüner Wasserstoff und ESG-orientiertes Impact Investing langfristig die Nachfrage. Von diesen Entwicklungen profitieren wir ebenso wie von der zunehmenden Komplexität durch den Bedarf an Netzintegration, Nachfragesteuerung, Speicherung, Hybridlösungen, Agri-PV, Floating-PV und Carport-Solutions. Hier agieren wir dank unseres tiefen technologischen Verständnisses und unserer umfassenden EPC-Erfahrung als ein bevorzugter Partner für lokale Entwickler und Investoren."



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar.



Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.



Die Greencells GmbH beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren durchzuführen.



Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Übertragung rechtswidrig wäre.



Über die Greencells-Gruppe:

Die Greencells-Gruppe ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,6 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die Unternehmen der Greencells-Gruppe beschäftigen rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 150 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



Greencells-Kontakt:

Alexandra Roger-Machart | Head of Corporate Communications and IR

ir@greencells.com | Mobil: +49 172 397 0957



Greencells GmbH

Bahnhofstr. 28

66111 Saarbrücken

Deutschland

www.greencells.com



Finanzpresse-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

frank.ostermair@better-orange.de | Telefon: +49 89 88 96906 25



Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

www.better-orange.de



