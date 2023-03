DJ AUKTION/Bund emittiert am 4. April zwei Inflationsgeschützte Anleihen

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund will über zwei langlaufende inflationsgeschützte Bundesanleihen insgesamt 600 Millionen Euro erlösen. Wie die Bundesbank am Donnerstag mitteilte, sollen am 4. April zwei zuvor begebene Langläufer aufgestockt werden. Wie bei Emissionen des Bundes üblich, werden bei beiden Platzierungen Tranchen des Emissionsvolumens zum Zwecke der Marktpflege von der Finanzagentur einbehalten und in den Eigenbestand des Bundes überführt werden. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt:

=== Auktionstag 4. April 2023 Emission 0,10%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. April 2033 Volumen 400 Mio EUR Wertstellung 6. April 2023 Auktionstag 4. April 2023 Emission 0,10%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. April 2046 Volumen 200 Mio EUR Wertstellung 6. April 2023 ===

