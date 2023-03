Stuttgart (ots) -- 1.500 hochwassersichere Langzeit- und Kurzzeitparkplätze verfügbar- Kurze Wege zu den Kreuzfahrtschiffen- Komfort durch Online-Reservierung und KennzeichenerkennungAPCOA PARKING Deutschland übernimmt zum 1. April 2023 die Bewirtschaftung des Parkplatzes am Hamburger Kreuzfahrtterminal Cruise Center Steinwerder. Damit ergänzt Europas führender Parkraummanagement-Dienstleister sein Portfolio um die Bewirtschaftung von Kreuzfahrtterminal-Parkplätzen und erweitert die Branchen-Kompetenz.In unmittelbarer Nähe zu den Schiffen stehen am Cruise Center Steinwerder 1.500 hochwassersichere Langzeit- und Kurzzeitparkplätze zur Verfügung, die durch den Einsatz moderner Technologien schnell und komfortabel nutzbar sind. Damit ermöglicht APCOA Kreuzfahrtgästen und Besucher:innen ein angenehmes Parkerlebnis zu attraktiven Preisen sowie eine sorgenfreie An- und Abreise.Über die Online-Reservierung auf der Cruise Gate Hamburg-Website (www.cruisegate-hamburg.de) können Nutzer:innen ihren Stellplatz bereits bequem im Voraus buchen und sich attraktive Online-Preise sichern. Auch das Parken ohne Reservierung ist in der Regel möglich, sofern freie Parkplätze zur Verfügung stehen. Zum Bringen und Abholen von Passagier:innen gibt es zudem einen eigenen Bereich direkt vor dem Terminal (Drop-off-Zone) mit einer Freiparkdauer von zehn Minuten.Ticketlos parken durch KennzeichenerkennungZusätzlichen Komfort bietet APCOA durch eine moderne Technologie, die ticketloses Parken ermöglicht. Bei der automatischen Kennzeichenerkennung scannen Kameras das Nummernschild direkt bei der Einfahrt. Statt eines Tickets müssen Kund:innen am Kassenautomaten nur noch das Kennzeichen eingeben und die entsprechende Parkzeit bezahlen. Bei der Ausfahrt wird das Nummernschild erneut gescannt und erkannt, dass die Parkgebühr bereits entrichtet wurde. Daraufhin öffnet sich die Schranke automatisch."Die Parkplatz-Bewirtschaftung am Cruise Center Steinwerder ist ein wichtiger erster Schritt in den Kreuzfahrtterminal-Sektor und eine spannende Aufgabe, bei der viele verschiedene Gruppen wie Langzeit- und Kurzzeitparker:innen zu berücksichtigen sind", sagt Anja Müller, Director Operations bei APCOA Parking Deutschland. "Deshalb freuen wir uns sehr über diesen Auftrag, bei dem ein entspanntes Parkerlebnis für die Kund:innen an erster Stelle steht. Dabei hilft uns sowohl unsere Erfahrung im Parkraummanagement als auch der Einsatz moderner Technologien."Modernstes Kreuzfahrtterminal HamburgsDas Cruise Center Steinwerder ist das modernste Abfertigungsterminal für Kreuzfahrtschiffe in Hamburg und seit 2015 in Betrieb. In zwei getrennten Gebäuden können hier pro Anlauf 8.000 Passagier:innen an und von Bord gehen. Pro Jahr legen dort etwa 150 Kreuzfahrtschiffe an und ab, zum Beispiel von namhaften Reedereien wie AIDA Cruises oder MSC Cruises. Dazu gehören auch Kreuzfahrtschiffe der neuesten Generation mit einer Gesamtlänge von über 340 Metern und einem Tiefgang von bis zu 10 Metern.Simone Maraschi, Geschäftsführer von Cruise Gate Hamburg, dem Terminalbetreiber der Kreuzfahrtterminals in der Hansestadt, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Für die Zufriedenheit unserer Kund:innen spielt es eine sehr große Rolle, dass die Passagier:innen vor Ort entspannt parken können. Um unseren Kreuzfahrtgästen das bestmögliche Parkerlebnis bieten zu können, haben wir uns APCOA als kompetenten Partner an die Seite geholt. Wir sind überzeugt, dass das neue Parkkonzept am Cruise Center Steinwerder unsere hohen Qualitätsansprüche erfüllt,"Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH (http://www.apcoa.de)Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denen das Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neue Technologie und Dienstleistungen.