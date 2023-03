Berlin (ots) -Im Sommer 2022 endete das Modellvorhaben der Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen (ARMIN). Das Modellprojekt fußte auf dem ABDA-KBV-Modell, dem "Zukunftskonzept Arzneimittelversorgung". Kooperationspartner waren neben der AOK PLUS die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen Sachsen und Thüringen sowie der Sächsische und der Thüringer Apothekerverband. Die externe Evaluation des Modellvorhabens wurde durch das Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) in Kooperation mit dem aQua-Institut durchgeführt. Die Kooperationspartner möchten Ihnen gerne vorstellen, wie ARMIN in der Versorgung umgesetzt wurde. Wir laden Sie ein zurHybrid-PressekonferenzEvaluation des Modellprojekts ARMIN - Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen18. April 2023, 10:30 UhrTagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz / Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlinsowie online per Livestream auf www.pressekonferenz.tvIhre Gesprächspartner sind:- Professor Dr. sc. hum. Hanna Seidling, Leiterin der Kooperationseinheit Klinische Pharmazie, Universitätsklinikum Heidelberg- Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.- Dr. med. Annette Rommel, 1. Vorsitzende des Vorstandes der KV Thüringen- Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.Moderiert wird die Pressekonferenz von Katharina Bachmann-Bux, Leiterin der AG Kommunikation von ARMIN.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich bei einer Teilnahme vor Ort bis zum 14. April 2023 per E-Mail an presse@arzneimittelinitiative.de an.Im Anschluss an die Pressekonferenz werden alle Unterlagen unter www.arzneimittelinitiative.de veröffentlicht.Pressekontakt:Dr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137,c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5475902