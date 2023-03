Die S Immo AG führt bereits Gespräche mit potenziellen Nachmietern für ihre Unternehmenszentrale beim Naschmarkt in Wien. "Der Umzug zur Immofinanz AG an den Wienerberg ist fix", hat mir Vorstand Holger (Schmidtmayr) noch einmal (klick hier) bei der heutigen Bilanzpressekonferenz (Zahlen für 2022 waren gut) bestätigt. Die S Immo AG besitzt einen Minderheitsanteil an dem Gebäude, ihr gehören die Gewerbeflächen. ...

