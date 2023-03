Nach der hochgradigen Entdeckung auf dem Kupferprojekt Storm auf Somerset Island, Nunavut, im vergangenen Jahr wird American West Metals (ASX: AW1; OTCQB: AWMLF; FRA: R84) in der jetzt beginnenden Bohrsaison rund fünfmal so viel bohren wie im Jahr zuvor!

Für die geplanten 10.000 m an Bohrungen kommen zwei unterschiedliche Bohrgeräte zum Einsatz, ein Reverse-Circulation (RC)-Bohrer und etwas später ein Diamantbohrer. Die beiden Bohrer haben unterschiedliche Aufgaben: Mit dem RC-Bohrer sind rund 8.000 Meter an oberflächennahen Bohrungen geplant, die maximal bis zu einer Tiefe von 150 Metern reichen, was rund 50 Bohrungen entspricht. Damit will das Unternehmen in der Zone 4100N sowie in den benachbarten Zonen 2750N und 2200N in möglichst kurzer Zeit eine oberflächennahe Ressource mit hochgradigem Kupfer bestimmen, die sich möglicherweise für kostengünstigen Tagebau per Direct-Shipping geeignet. Für das RC-Gerät spricht die Schnelligkeit der Bohrungen. Historische Bohrungen in der Zone 4100N haben oberflächennah große Mengen an hochgradigem Kupfer durchteuft, darunter: 15m @ 3,88% Cu ab 72,4m (ST99-47); 27,2m @ 1,9% Cu ab 78,8m (ST00-62) sowie 5,8m @ 3,6% Cu ab 38,6m (ST99-53).

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

American West verfünffacht Bohrungen auf Storm-Kupferprojekt in der neuen Saison 2023

https://goldinvest.de/newsletter

https://www.linkedin.com/company/goldinvest-de/

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von American West Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen American West Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen American West Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Aussender:

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

redaktion(at)goldinvest.de

Internet: http://www.goldinvest.de



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000009Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.